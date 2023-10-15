بعد الإجلاء الجوي.. أمريكا تعرض ترحيل مواطنيها بحرا

عرضت السفارة الأميركية في إسرائيل، الأحد، على المواطنين الأميركيين وعائلاتهم الإجلاء بحرا من حيفا إلى قبرص، الإثنين.

وقالت السفارة في “بيان”، إن حكومة الولايات المتحدة تساعد المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم المباشرين بوثيقة سفر صالحة لمغادرة حيفا عبر البحر إلى قبرص في 16 أكتوبر 2023.

ويبدأ الصعود في الساعة 08 صباحا بالتوقيت المحلي، ويجب على مواطني الولايات المتحدة الوصول إلى محطة الركاب في ميناء حيفا في موعد لا يتجاوز الساعة 09 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسيتم الصعود على متن الطائرة حسب ترتيب الوصول ويكون على أساس محدود المساحة، وفق البيان.

وأضافت: “يجب أن يكون كل مسافر مواطنًا أمريكيًا أو أحد أفراد الأسرة المباشرين، الزوج/الشريك، الأبناء تحت سن 21 عامًا، لمواطن أمريكي ولديه جواز سفر ساري المفعول”.

وتابعت السفارة: “يجب أن يكون أفراد العائلة المباشرين الذين هم ليسوا مواطنين أمريكيين مؤهلين للدخول إلى الوجهة”.

وتشهد قبرص تدفق رعايا أجانب يتم إجلاؤهم من إسرائيل جوا وبحرا بعد اندلاع الحرب مع حماس، بحسب ما نقلته “فرانس برس” عن مسؤولين السبت.

13 دولة تسارع لإجلاء رعاياها من إسرائيل

والأسبوع الماضي شرعت العديد من الدول الأوروبية وكذا الأمريكية بإجلاء رعاياها من إسرائيل، في أعقاب دخول عملية طوفان الأقصى أسبوعها الثاني واستمرار المواجهات بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

فقد أجْلت الحكومة النمساوية 176 مواطنا من تل أبيب إلى فيينا على متن طائرة استأجرتها وزارة الخارجية النمساوية، وضمت الرحلة مواطنين من إسرائيل والولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى.

من جهتها، أجْلت ألمانيا 660 من مواطنيها من إسرائيل في 3 رحلات خاصة، عبر طائرات شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا)، مشيرة إلى أن أول 3 رحلات انطلقت من تل أبيب إلى فرانكفورت وميونخ.

من ناحيته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو -في وقت سابق- إن بلاده أجلت 215 شخصا من إسرائيل على متن طائرتين ووصلوا بودابست، موجها شكره إلى إسرائيل وقبرص واليونان وتركيا وبلغاريا ورومانيا لمنحها تصاريح سريعة للرحلتين.

كندا هي الأخرى أجلت 130 مواطنا، الخميس، حيث أقلعت أول طائرة عسكرية كندية لإجلاء مواطنين من تل أبيب باتجاه فيينا اليونانية.

كما أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنظّم رحلات جوية اعتبارا من الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا.

بدورها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الخميس، إن بريطانيا ستسهل إتاحة رحلات جوية لمساعدة البريطانيين على مغادرة إسرائيل، كما أعلنت عن سحب عائلات موظفيها الدبلوماسيين.

وأعلنت تركيا استعدادها البدء بكافة العمليات البحرية والجوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل وفلسطين، وفق تصريحات صحفية لوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو الذي أوضح أن وزارة الخارجية التركية تتابع الموضوع بالدرجة الأولى، بالتنسيق مع وزارته.

كذلك، أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية أنها ستجلي 190 من مواطنيها في إسرائيل على متن طائرات تابعة للقوات الجوية إلى قبرص.

وكانت بولندا من أوائل الدول التي أعلنت عزمها إجلاء رعاياها من إسرائيل، وقال الرئيس البولندي أندريه دودا، في وقت سابق، إن بلاده سترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

كما نقلت وسائل إعلام سويدية عن وزير الخارجية توبياس بيلستروم قوله إن الحكومة ستعرض إجلاء المواطنين السويديين من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وفي إسبانيا، قالت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال مارغاريتا روبليس، الثلاثاء الماضي، إن “مدريد أرسلت طائرتين عسكريتين إلى إسرائيل لإجلاء نحو 500 إسباني تم تعليق رحلاتهم التجارية”.

كما أعلنت فرنسا أن شركة “إير فرانس” ستنظم رحلة لإجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل. وقالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إن الناقل الفرنسي سينظم “رحلة خاصة الخميس” لتأمين إجلاء رعاياها.

وفي البرازيل، قالت القوات الجوية في وقت سابق إن الحكومة تعتزم إرسال 6 طائرات على الأقل لإعادة مواطنيها الراغبين في مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وسط تقديرات رسمية بوجود 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل، و6 آلاف في الأراضي الفلسطينية، وأن “الغالبية العظمى منهم” تضرروا جراء الهجمات، حسب بيان لوزارة الخارجية.