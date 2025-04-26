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رياضة

بعد الإقصاء.. مدرب الأهلي المصري يركض هربا من غضب الجماهير (فيديو)

عمر سلامي
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بعد الإقصاء.. مدرب الأهلي المصري يركض هربا من غضب الجماهير (فيديو)
ح.م
مارسيل كولر

وجد مدرب نادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، صعوبة في التوجه إلى غرف الملابس، عقب الإقصاء في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وودع الأهلي المنافسة عقب التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

وألقت مجموعات من جماهير الأهلي قارورات مياه بلاستيكية على كولر لحظة خروجه من أرضية الملعب باتجاه الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

وتعرض المدير الفني لنادي الأهلي المصري لموقف محرج، ليتدخل أحد أفراد الأمن ويرافق كولر، حيث ركضا بسرعة تجاه النفق تحت المدرجات المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

وسيواجه نادي صن داونز الجنوب إفريقي، نادي بيراميدز المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

و صعد بيراميدز لنهائي دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي بنتيجة 3-2 في إياب نصف النهائي على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، وقبل ذلك تعادل الفريقان في لقاء الذهاب دون أهداف بجنوب إفريقيا.

وستلعب مباراة الذهاب بين بيراميدز وصن داونز، يوم 24 ماي المقبل في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”، بينما تقام مباراة الإياب يوم 1 جوان المقبل في “استاد” الدفاع الجوي بالقاهرة.

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