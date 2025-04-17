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رياضة

بعد الإقصاء من دوري الأبطال.. أنشيلوتي يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد

عمر سلامي
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بعد الإقصاء من دوري الأبطال.. أنشيلوتي يتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد
p.l
كارلو أنشيلوتي

تحدث مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن مستقبله مع النادي بعد الإقصاء في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأكد نادي أرسنال الفوز الذي حققه في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة بإنتصار آخر في “البرنابيو” بهدفين لهدف واحد، ليتأهل بذلك على حساب ريال مدريد إلى نصف النهائي.

وظهر أنشيلوتي بوجه شاحب وتحدث عن مستقبله مع “الريال” بعد الإقصاء، حيث قال: ” هل كانت آخر مباراة لي في دوري الأبطال مع ريال مدريد؟ نعم، هذا الموسم بالتأكيد! لقد قدمنا مشوارًا جيدًا، أما عن مستقبلي، فلا أعرف، ولا أريد أن أعرف الآن”.

وعن الإقصاء قال المدرب الإيطالي: ” آرسنال استحق التأهل في المباراتين، كرة القدم لها وجهان، السعيد والحزين، واليوم نعيش الوجه الحزين، هذه الأمور تحدث، ربما بنسبة أقل لنا، لكنها تحدث ويجب أن نتعلم كيف نتعامل معها لنكون أقوى في المستقبل”.

وأضاف أنشيلوتي: “كنا بحاجة إلى لحظة إيجابية تُعيد لنا الثقة وتغير مجريات المباراة، لكن لم ننجح في ذلك، حاول الفريق، لكن لم نتمكن من قلب ديناميكية الذهاب، وهناك تم حسم الأمور”.

وتابع: ” لا نزال في سباق الليغا رغم التأخر في النقاط، ولدينا مواجهة مهمة أمام برشلونة، فضلًا عن نهائي كأس الملك وكأس العالم للأندية، إنه موسم طويل جدا، وعلينا أن ننهض ونمضي قدمًا برأس مرفوعة، ونتعلم من أخطائنا”.

وحسب تقارير إعلامية، فإن إدارة ريال مدريد ستعقد الخميس اجتماعا لحسم مستقبل أنشيلوتي مع النادي.

وأجمعت أغلب التقارير الإعلامية إلى أن قصة أنشيلوتي مع النادي أوشكت على نهايتها.

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