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اقتصاد

بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج.. هذا ما قرره وزير الفلاحة

الشروق أونلاين
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بعد الارتفاع الكبير في أسعار الدجاج.. هذا ما قرره وزير الفلاحة

استدعى وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على جناح السرعة بمقر الوزارة كافة المعنيين بقطاع اللحوم البيضاء، على إثر الارتفاع غير المبرر لأسعارها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير اجتمع بالديوان الوطني لتغذية الأنعام(ONAB)، الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية(SARPA)، المؤسسة العمومية الاقتصادية للتبريد(FRIGOMEDIT)، ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن التابعة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين(UNPA)، ومربين خواص، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات.

وأشار البيان إلى أن وزير الفلاحة اتخذ على إثر هذا الاجتماع القرارات التالية:

1- مباشرة تحقيقات من طرف المصالح البيطرية.

2- الإسراع في وتيرة توفير المدخلات (أعلاف الدواجن) لفائدة المربين الصغار مقابل تقديم الاعتماد الصحي فقط الصادر عن المصالح البيطرية للولاية.

3- تبليغ الأسعار (الأدنى على مستوى السوق الوطني) للأعلاف المسوقة من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام(ONAB)، والتي تعتبر ثابتة على طول السنة.

4- تبليغ عن سعر الوحدة للصوص اللاحم (Poussin Chair 1 Jour)، المحدد بـ 120دج للوحدة. ويبقى البيع حر مع نظام تتبع المربين وتعاونيات التربية للحوم البيضاء.

5- لرفع من طاقات الإنتاج وذلك من خلال تموين السوق بالإنتاج المحلي و المستورد.

6- تقليص أجال تموين السوق باللحوم البيضاء المستوردة.

7- الشروع في مشاورات مع ممثلي الفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن، للوصول إلى اتفاقية فرع في أقرب أجل لغرض تحديد نموذج التنظيم و التسيير الأمثل للشعبة، بهدف ضمان استقرار الأسعار على مستوى السوق ( هذه المشاورات الفرعية ستخص جميع المتدخلين في الشعبة: منتجي الأعلاف، مربين، مذابح، تعاونيات و ومؤسسات و هيئات …).

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