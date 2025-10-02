بعد الاعتداء على أسطول الصمود.. الاحتلال يعتزم ترحيل المعتقلين إلى أوروبا

يعتزم الاحتلال الإسرائيلي ترحيل الناشطين المدنيين الذين اعتقلهم، إلى أوروبا، بعد اعتدائه على “أسطول الصمود” العالمي في المياه الدولية.

وقالت خارجية الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة إكس، إن “الناشطين على متن سفنهم التي تمت مصادرتها يتجهون إلى إسرائيل، حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا”.

ووصفت وزارة العدو الصهيوني المبادرة التضامنية والإنسانية، بأسطول حماس الاستفزازي، مشيرة إلى أنه “لم تنجح أي من السفن في محاولتها دخول منطقة قتال نشطة أو اختراق الحصار البحري القانوني”.

ولا تتوفر معلومة عن إجمالي الناشطين الذين تم اعتقالهم، لكن تقارير عبرية تتحدث عن سيطرة الاحتلال عن كل سفن الأسطول، فيما تقول أخرى إن سفينة إسبانية نجحت في دخول المياه الإقليمية لغزة.