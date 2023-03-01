بعد الاعتداء على فتاة قاصر.. أمن العاصمة يطيح بجماعة أشرار

أطاح أمن بلدية باب الوادي بالجزائر العاصمة، الأربعاء، بجماعة أشرار عقب الاعتداء على فتاة قاصر، وإبعادها وتحريضها على الفسق وفساد الأخلاق.

وبحسب ما أفاد أمن ولاية الجزائر في بيان له فقد تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس الرايس حميدو بأمن المقاطعة الإدارية باب الوادي، من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار.

وأضاف أن ذلك عن جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر، الإبعاد باستحضار مركبة، التحريض على الفسق وفساد الأخلاق، حيازة المؤثرات العقلية لغرض الإستهلاك الشخصي، إضافة إلى حيازة سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي.

القضية حسب البيان انطلقت أطوارها بعد تقدم شخص ببحث في فائدة العائلات على مستوى مصالح الأمن الحضري حول إختفاء إبنته القاصر، وبعد إخطار النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصالح التحريات في القضية.

وأفضى التحقيق الأولي إلى تحديد مكان تواجد القاصر، ليتم تمديد الاختصاص الإقليمي وتوقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم، ينحدرون من ولاية الجزائر، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 سنة، مسبوقين قضائيا.

وتم إعادة القاصرة إلى ذويها مع ضبط وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير، كمية من المؤثرات العقلية، ودراجتين ناريتين إستعملتا في إبعاد القاصر.