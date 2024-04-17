بعد الاعتداء على نساء رفضن افتتاحه بالجزائر.. نزع لافتة “كنتاكي” وتزايد دعوات المقاطعة

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بالمنشورات الداعية لمقاطعة سلسلة مطاعم “كنتاكي فرايد تشيكن”، والاعتداء على نساء عارضن افتتاح فرع بالجزائر نصرة لغزة.

وتزايدت الدعوات لمقاطعة العلامة الشهيرة “KFC” بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، حيث تجمهر جموع الغاضبين أمام مقر المطعم بدالي ابراهيم مطالبين بإغلاقه، لأن افتتاحه في هذا التوقيت يعتبر خذلانا للأشقاء الفلسطينيين.

وقال الكثيرون إن الإقبال عليه بمثابة المشاركة في العدوان على غزة، لتتطور الوقفة الاحتجاجية إلى تعدي بالضرب على نساء كن يتجمهرن متوشحات الكوفية الفلسطينية، ما أزم المقاطعة السلبية ودفع بالبعض لتغطية لافتة العلامة ومن ثم نزعها بشكل كلي بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى.

وأعرب نشطاء عن فخرهم بموقف المواطن الجزائري الواضح من كل العلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني، حيث يرفض حسبهم بشكل لا رجعة فيه كل أنواع التطبيع ولو مع مطعم دجاج.

وحمل متظاهرون لافتات بعبارات مختلفة تدعو للمقاطعة، على غرار “بهدلتونا، “قضيتك أولى من معدتك متشريش”، “قاطع كنتاكي”، وكانت أبرز لافتة “لا سمح الله”، المقتبسة من كلام “أبو عبيدة”، الناطق باسم كتائب القسام.

كما رددوا الهتاف المعهود في كل الوقفات الاحتجاجية الخاصة بالقضية الفلسطينية: “يا للعار يا للعار.. باعوا غزة بالدينار”، وأضافوا عليها: “كنتاكي برى برى.. الجزائر حرة حرة”.

يذكر أن شركة “كنتاكي” أو “كي إف سي” كما تعرف حالياً، سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تختص أساسا بالدجاج المقلي، يقع مقرها في مدينة “لويفيل” بولاية كنتاكي الأمريكية، الذي أخذ تسميته منها.

يعود تاريخ افتتاح أول مطعم للعام 1952، ولديه فروع كثيرة عبر العالم، إذ يعد ثاني أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة من حيث المبيعات بعد “ماكدونالدز”.

تم افتتاح فرع بالجزائر العاصمة وتحديدا ببلدية دالي ابراهيم يوم 14 أفريل الجاري، ويتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع، مع العلم أن أسعار وجباته مرتفعة جدا.