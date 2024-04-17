بعد الاعتداء على نساء رفضن افتتاحه بالجزائر.. نزع لافتة “كنتاكي” وتزايد دعوات المقاطعة
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الثلاثاء، بالمنشورات الداعية لمقاطعة سلسلة مطاعم “كنتاكي فرايد تشيكن”، والاعتداء على نساء عارضن افتتاح فرع بالجزائر نصرة لغزة.
وتزايدت الدعوات لمقاطعة العلامة الشهيرة “KFC” بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي، حيث تجمهر جموع الغاضبين أمام مقر المطعم بدالي ابراهيم مطالبين بإغلاقه، لأن افتتاحه في هذا التوقيت يعتبر خذلانا للأشقاء الفلسطينيين.
“ماتكونش لا سمح الله”.. وقفة أمام مطعم “كنتاكي” في #الجزائر للدعوة لمقاطعته بسبب دعمه الاحتلال#حرب_غزة #فيديو#قاطعوا_kfc_في_الجزائر #أغلقوا_kfc_في_الجزائر#قاطعوا_kfc_في_الجزائـر #أغلـقوا_kfc_في_الجزائر#قاطـعوا_kfc_فـي_الجـزائر #أغلـقوا_kfc_فـــي_الجزائـر pic.twitter.com/bgimWVphx7
— Touizar Imane (@touizar12166) April 15, 2024
وقال الكثيرون إن الإقبال عليه بمثابة المشاركة في العدوان على غزة، لتتطور الوقفة الاحتجاجية إلى تعدي بالضرب على نساء كن يتجمهرن متوشحات الكوفية الفلسطينية، ما أزم المقاطعة السلبية ودفع بالبعض لتغطية لافتة العلامة ومن ثم نزعها بشكل كلي بعد الأضرار التي لحقت بالمبنى.
بعد ان تم افتتاحه منذ ثلاث ايام فقط وبعد توالي الاحتجاجات الداعية إلى مقاطعته…تم منذ قليل تغطية علامة مطعم سلسلة دجاج كنتاكي KFC بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة ونزع لافتة ثانية!
يبدو انه تقرر غلق المطعم #الجزائر #KFC pic.twitter.com/0ulovmzgbR
— وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) April 17, 2024
وأعرب نشطاء عن فخرهم بموقف المواطن الجزائري الواضح من كل العلامات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني، حيث يرفض حسبهم بشكل لا رجعة فيه كل أنواع التطبيع ولو مع مطعم دجاج.
وحمل متظاهرون لافتات بعبارات مختلفة تدعو للمقاطعة، على غرار “بهدلتونا، “قضيتك أولى من معدتك متشريش”، “قاطع كنتاكي”، وكانت أبرز لافتة “لا سمح الله”، المقتبسة من كلام “أبو عبيدة”، الناطق باسم كتائب القسام.
كما رددوا الهتاف المعهود في كل الوقفات الاحتجاجية الخاصة بالقضية الفلسطينية: “يا للعار يا للعار.. باعوا غزة بالدينار”، وأضافوا عليها: “كنتاكي برى برى.. الجزائر حرة حرة”.
“ماتكونش لا سمح الله”.. وقفة أمام مطعم “كنتاكي” في #الجزائر للدعوة لمقاطعته بسبب دعمه الاحتلال#حرب_غزة pic.twitter.com/hgwWV2JLRr
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 15, 2024
يذكر أن شركة “كنتاكي” أو “كي إف سي” كما تعرف حالياً، سلسلة مطاعم للوجبات السريعة تختص أساسا بالدجاج المقلي، يقع مقرها في مدينة “لويفيل” بولاية كنتاكي الأمريكية، الذي أخذ تسميته منها.
يعود تاريخ افتتاح أول مطعم للعام 1952، ولديه فروع كثيرة عبر العالم، إذ يعد ثاني أكبر سلسلة مطاعم وجبات سريعة من حيث المبيعات بعد “ماكدونالدز”.
تم افتتاح فرع بالجزائر العاصمة وتحديدا ببلدية دالي ابراهيم يوم 14 أفريل الجاري، ويتربع على مساحة حوالي 400 متر مربع، مع العلم أن أسعار وجباته مرتفعة جدا.