بعد الانبطاح السياسي.. مباراة ودّية بين أواسط المغرب والصهاينة

تتفنّن السلطات الملكية المغربية هذه الأيّام في الانبطاح للصهاينة، وجاء الآن دور فوزي لقجع بيدق محمد السادس لِممارسته حقه في الذلّ.

وبرمح رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع مباراة ودّية، لِمنتخب بلاده للأواسط مع شقيقه الصهيوني.

جاء ذلك في تغريدة لِوزير العدل الصهيوني جدعون ساعر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، بعد أن التقى في المغرب بِفوزي لقجع. عِلما أن المسؤول الأخير يشغل أيضا منصب وزير منتدب مُكلّف بِالميزانية في بلاد مراكش.

ولم يذكر الوزير الصهيوني تاريخ هذه المباراة.