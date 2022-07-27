-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
خليدة تومي تغادر السجن
رياضة

بعد الانبطاح السياسي.. مباراة ودّية بين أواسط المغرب والصهاينة

علي بهلولي
  • 625
  • 0
بعد الانبطاح السياسي.. مباراة ودّية بين أواسط المغرب والصهاينة
ح.م
لقجع في لقائه مع الوزير الصهيوني.

تتفنّن السلطات الملكية المغربية هذه الأيّام في الانبطاح للصهاينة، وجاء الآن دور فوزي لقجع بيدق محمد السادس لِممارسته حقه في الذلّ.

وبرمح رئيس اتحاد الكرة المغربي فوزي لقجع مباراة ودّية، لِمنتخب بلاده للأواسط مع شقيقه الصهيوني.

جاء ذلك في تغريدة لِوزير العدل الصهيوني جدعون ساعر، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الأربعاء، بعد أن التقى في المغرب بِفوزي لقجع. عِلما أن المسؤول الأخير يشغل أيضا منصب وزير منتدب مُكلّف بِالميزانية في بلاد مراكش.

ولم يذكر الوزير الصهيوني تاريخ هذه المباراة.

مقالات ذات صلة
الوزير سبقاق يُطمئن الرياضيين الأبطال استعدادا لِأولمبياد 2024

الوزير سبقاق يُطمئن الرياضيين الأبطال استعدادا لِأولمبياد 2024

لهذه الأسباب رفض بارادو تسريح لاعبيه للفرق الوطنية

لهذه الأسباب رفض بارادو تسريح لاعبيه للفرق الوطنية

زدادكة يتحسّر لِقلّة مَن يتحدّثون بِالفرنسية في ناديه!

زدادكة يتحسّر لِقلّة مَن يتحدّثون بِالفرنسية في ناديه!

جعبوط يلتحق بنادي أحد السعودي

جعبوط يلتحق بنادي أحد السعودي

نعيجي.. خجول ويعتني بِأناقته ونموذجه المُفضّل إبراهيموفيتش

نعيجي.. خجول ويعتني بِأناقته ونموذجه المُفضّل إبراهيموفيتش

زروقي يتنافس على جائزة أجمل هدف

زروقي يتنافس على جائزة أجمل هدف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد