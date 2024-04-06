بعد الانتقادات التي طالته بسبب الصيام عن التهديف.. كريم بن زيمة يرد

أبدى مهاجم اتحاد جدة، كريم بن زيمة، امتعاضه من الانتقادات التي تطاله، بسبب عدم تسجيله للأهداف مع فريقه.

وقال كريم بن زيمة في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “تعادلنا مع التعاون لأنه فريق جيد، قدمنا كل شيء من أجل التسجيل والفوز، لكنها كانت مواجهة صعبة علينا”.

وتابع: “مواجهاتنا في كأس السوبر ليست صعبة وسنقاتل للنهاية، سنحاول الفوز يوم الاثنين لبلوغ النهائي، المباراة ستكون في نهاية الموسم ونحن نعاني من عدم تواجد لاعبين”.

كما قال بن زيمة: ” صحيح أنني لم أسجل منذ مدة لكنني أحاول في كل مباراة، وسأستمر بالمحاولة حتى أتمكن من التسجيل، وبالنسبة لي الأهم من تسجيلي هو الفوز”.

وأضاف: “بن زيمة مع الاتحاد ليس هو بن زيمة في ريال مدريد، لأن المباريات تختلف واللاعبون يختلفون، أنا بحاجة لمساعدة زملائي في الميدان، لا أستطيع تحقيق الفوز بمفردي، أحتاج للاعبين آخرين وأحتاج لأشياء كثيرة”.

وختم نجم الاتحاد: “الوضع هنا مختلف، هذه أول مشاركة لي في الدوري السعودي، أتمنى أن أنهي الموسم بشكل جيد، وأتمنى تحقيق الانتصارات.”

وتعادل اتحاد جدة مع التعاون سلبا، في إطار الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين، ليحافظ على مركزه الرابع بـ47 نقطة.