-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

بعد الانتقادات التي طالته..”سناب شات” يطلق خاصية الرقابة الأبوية

الشروق أونلاين
  • 60
  • 0
بعد الانتقادات التي طالته..”سناب شات” يطلق خاصية الرقابة الأبوية

أطلق تطبيق “سناب شات” ميزة جديدة تُمكّن الآباء من الرقابة على المحتوى الذي يصل إلى أبنائهم المراهقين.

وحملت الميزة الجديدة اسم”family center” أو “مركز العائلة”، وتسمح للآباء بمعرفة أصدقاء أبنائهم المراهقين على التطبيق، علاوة على الأشخاص الذين تبادلوا معهم الرسائل على مدار أسبوع.

غير أن هذه الميزة لا تسمح لهم بالاطلاع على محتوى تلك المحادثات، وذلك لإعطاء الآباء رؤى أفضل للمساعدة في حماية أولادهم بطرق لا تتنازل عن خصوصية المراهق.

ويتم تفعيل الميزة الجديدة بمجرد دعوة الآباء لأبنائهم إلى مركز العائلة الجديد داخل التطبيق، ويكون لدى المستلم الخيار في قبول أو رفض الدعوة.

وعن السر وراء إطلاق تطبيق “سناب شات” لأولى أدواته للرقابة الأبوية، قال خبير وسائل التواصل الاجتماعي، إنها جاءت “نزولا عند الانتقادات الحادة التي يتعرض لها سناب شات، والتي وصلت إلى قضايا مرفوعة على الشركة، بزعم تعرض المراهقين بالمنصة لمحتوى يضر بصحتهم النفسية والعقلية، لدرجة انتحار بعض المستخدمين”.

وأضاف الخبير في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “زيادة حدة الانتقادات التي تتعرض لها الشركة، تؤثر على سمعتها ومن ثم تخسر مع الوقت المزيد من المستخدمين، مما يؤثر على حجم الاستثمارات، وبالتالي الأرباح التي تستهدفها الشركة، علاوة على الأثر المباشر والذي يتسبب في دفع سناب شات لتعويضات ضخمة في حال خسارتها لتلك القضايا”.

ولهذا تخطط شركة “سناب” لإطلاق ميزات جديدة بمضمار الرقابة الأبوية في الأشهر المقبلة، بما في ذلك إخطارات للآباء عندما يُبلغ المراهقون عن إساءة من مستخدم، حسب “رويترز”.

مقالات ذات صلة
كوريا الجنوبية تبحث عن آلاف المهاجرين للعمل في 5 مجالات

كوريا الجنوبية تبحث عن آلاف المهاجرين للعمل في 5 مجالات

تويتر تعالج ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

تويتر تعالج ثغرة أمنية عرضت 5.4 مليون حساب للاختراق

زوكربيرغ يعلن عن 3 ميزات جديدة “ينتظرها الجميع” في واتساب

زوكربيرغ يعلن عن 3 ميزات جديدة “ينتظرها الجميع” في واتساب

هذه حقيقة وفاة نجم كرة القدم البرازيلي “بيليه”  

هذه حقيقة وفاة نجم كرة القدم البرازيلي “بيليه”  

تراجع عدد الأسود حول العالم بنسبة 43 بالمئة.. كم بقي منها؟

تراجع عدد الأسود حول العالم بنسبة 43 بالمئة.. كم بقي منها؟

داعية أزهري يصرح: فرعون لم يكن مصريا أصيلا

داعية أزهري يصرح: فرعون لم يكن مصريا أصيلا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد