بعد البرتغال.. منتخب آخر يُريد انتداب المدرب مورينيو

يرغب منتخبٌ آخرٌ في انتداب التقني البرتغالي جوزي مورينيو، مع اختتام السنة الحالية واستقبال العام الجديد.

ويُشرف “الرّجل الاستثنائي” (59 سنة) على تدريب نادي روما الإيطالي منذ صيف 2021، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2024.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، الثلاثاء، إنه في حال إقدام اتحاد الكرة الإنجليزي على إقالة الناخب الوطني جاريث ساوثغايت، فسيكون مورينيو أبرز المُرشّحين لِخلافته.

ويعرف مورينيو الكرة الإنجليزية جيّدا، حيث درّب في “البريمرليغ” فرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، ما بين 2003 و2021، لكن على فترات مُتباينة وليس دفعة واحدة.

أمّا التقني جاريث ساوثغايت (52 سنة)، فيُدرّب منتخب بلاده إنجلترا منذ خريف 2016، وبِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 31 من ديسمبر 2024.

وقبل إنجلترا، كانت الصحيفة المحلّية “أ بولا” قد ذكرت في أحدث تقرير لها أن مورينيو مُرشّح لِتدريب منتخب البرتغال.

ولم يسبق للتقني البرتغالي جوزي مورينيو التدريب على مستوى المنتخبات، وفي جميع الأصناف.