بعد البيرو.. بوليفيا تعيد علاقاتها مع الجمهورية الصحراوية

أعلنت جمهورية بوليفيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن استئناف العلاقات الثنائية بينهما بشكل كامل.

ويتزامن هذا الإعلان مع جولة وزير الخارجية محمد سالم ولد السالك إلى أمريكا اللاتينية، الذي جمعته لقاءات مع نظيره البوليفي بالعاصمة لاباز.

ويأتي القرار بعد أسبوع من استئناف العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية البيرو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

الجمهورية الصحراوية والبيرو يعلنان عن استئناف علاقاتهما الديبلوماسية

أعلنت الجمهورية العربية الصحراوية وجمهورية بيرو يوم 9 سبتمبر الجاري استئناف العلاقات الدبلوماسية على أعلى مستوى لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوطيد الجسور التي توحد أمريكا اللاتينية مع إفريقيا.

وجاء في بيان مشترك للطرفين “إن حكومتي جمهورية بيرو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مستوحاة من مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ووفقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، تتفقان في التاريخ على إعادة إنشاء العلاقات الدبلوماسية”.

وأكدت حكومتا جمهورية بيرو والجمهورية الصحراوية احترامهما للقانون الدولي ومبدأ تقرير المصير للشعوب ، وفقا لمبدأ المساواة القانونية بين الدول كأساس لاحترام السيادة الوطنية والسلام. الأمن والتعاون في العلاقات الدولية.

ويتزامن هذا الإعلان مع استقبال رئيس جمهورية بيرو، بيدرو كاستيلو، لوزير خارجية الجمهورية الصحراوية محمد سالم سالم أولد السالك، حامل رسالة من الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي ، إلى نظيره البيروفي.