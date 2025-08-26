بعد التألق في البطولة الإفريقية.. الوزير صادي يستقبل المنتخب الوطني للتايكواندو

استقبل وزير الرياضة، وليد صادي، مساء الإثنين، بمقر الوزارة، المنتخب الوطني للتايكواندو، أشبال وأواسط، ذكورًا وإناثًا، وذلك عقب النتائج المحققة في البطولة الإفريقية.

وجرى الاستقبال في أجواء احتفالية مميزة، بحضور إطارات من الوزارة ورئيس الاتحادية الجزائرية للتايكواندو، يزيد بن علاوة.

وهنّأ الوزير صادي الرياضيين والطاقم الفني والإداري على هذا الأداء، والنتائج المميزة في البطولة الغفريقية التي احتضنتها نيجيريا في الفترة من 20 إلى 24 أوت الجاري.

وأكد وزير الرياضة التزام القطاع بمرافقة هذه النخبة الواعدة، وتوفير الظروف المثلى للتحضير الجيد للاستحقاقات الدولية المقبلة، فضلًا عن تعزيز الجهود لتطوير رياضة التايكواندو على المستوى الوطني، من خلال دعم المواهب الشابة وتوسيع انتشار هذه الرياضة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتُوِّج المنتخب الوطني للتايكواندو بستّ ميداليات، منها ميدالية ذهبية أحرزها البطل تومي عبد الرحمان، إضافةً إلى ميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.