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رياضة

بعد التألق في المونديال.. الاتحاد المصري يقرّر تمديد عقد المدرب حسام حسن

عمر سلامي
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بعد التألق في المونديال.. الاتحاد المصري يقرّر تمديد عقد المدرب حسام حسن

قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الأربعاء تمديد عقد المدرب حسام حسن.

وجاء قرار الاتحاد المصري، بعد المشوار التاريخي والأداء البطولي لمنتخب “الفراعنة” في بطولة كأس العالم.

وأعلن رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة، موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن مدرب المنتخب الأول، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب.

وأكد أبو ريدة أنّ مجلس الإدارة سيستكمل الإجراءات الخاصة باعتماد وتجديد التعاقد، خلال اجتماعه المقبل، فور عودة بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.

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