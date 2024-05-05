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رياضة

بعد التتويج بكأس قطر.. بن يطو يتحدث عن مستقبله مع الوكرة (فيديو)

عمر سلامي
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بعد التتويج بكأس قطر.. بن يطو يتحدث عن مستقبله مع الوكرة (فيديو)
ح.م
محمد بن يطو

تحدث مهاجم نادي الوكرة القطري، الجزائري محمد بن يطو عن مستقبله مع الفريق.

وقال بن يطو، خلال استضافة فريق الوكرة من طرف برنامج “المجلس” لقنوات الكأس القطرية: ” أنا في نهاية عقدي مع نادي الوكرة، سأكمل الموسم ثم نرى ماذا سيحدث”.

وأضاف الدولي الجزائري: “ليست هناك مفاوضات مع الإدارة حول تجديد العقد، وقرار تجديدي بيد النادي وسأتقبل أي قرار بصدر رحب”.
وتابع: ” أتمنى التوفيق لنادي الوكرة سواء بقيت في صفوفه أو غادرت”.

وحول ما إذا كانت لديه اتصالات من أندية قطرية أخرى، قال بن يطو: ” أنا من اللاعبين الذين يريدون التركيز مع الفريق إلى غاية نهاية الموسم، وبعد ذلك سوف أنظر في الأمر مع وكيل أعمالي، والأكيد أنني مرتاح هنا في قطر”.

وتوج بن يطو مع نادي الوكرة القطري، السبت، بكأس قطر، عقب الفوز على نادي الريان بهدف دون رد.

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