بعد التتويج بكأس قطر.. بن يطو يتحدث عن مستقبله مع الوكرة (فيديو)

تحدث مهاجم نادي الوكرة القطري، الجزائري محمد بن يطو عن مستقبله مع الفريق.

وقال بن يطو، خلال استضافة فريق الوكرة من طرف برنامج “المجلس” لقنوات الكأس القطرية: ” أنا في نهاية عقدي مع نادي الوكرة، سأكمل الموسم ثم نرى ماذا سيحدث”.

وأضاف الدولي الجزائري: “ليست هناك مفاوضات مع الإدارة حول تجديد العقد، وقرار تجديدي بيد النادي وسأتقبل أي قرار بصدر رحب”.

وتابع: ” أتمنى التوفيق لنادي الوكرة سواء بقيت في صفوفه أو غادرت”.

برنامج المجلس|

محمد بن يطو: هذا الموسم هو الأخير لي مع الوكرة وأنا وعائلتي نشعر بالراحة في قطر #كأس_قطر2024

#مجلس_قناة_الكاس

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/yuLNHH62YD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 4, 2024

وحول ما إذا كانت لديه اتصالات من أندية قطرية أخرى، قال بن يطو: ” أنا من اللاعبين الذين يريدون التركيز مع الفريق إلى غاية نهاية الموسم، وبعد ذلك سوف أنظر في الأمر مع وكيل أعمالي، والأكيد أنني مرتاح هنا في قطر”.

وتوج بن يطو مع نادي الوكرة القطري، السبت، بكأس قطر، عقب الفوز على نادي الريان بهدف دون رد.