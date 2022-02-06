بعد التشريعيات والمحليات.. الأفلان يتصدر سباق مجلس الأمة

كشفت النتائج الأولية لإنتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، عن فوز الأفلان بالمركز الأول في السباق بحصوله على 25 مقعدا من بين 68 جرى التنافس عليها.

وأعلنت قيادة جبهة التحرير الوطني فوز الأفلان بـ 25 مقعدا. بينما أشارت مصادر احتلال الأحرار المركز الثاني بعدد مقاعد بلغ 15.

وجاء في تغريدة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي فوز حزبه بعدد من المقاعد دون أن يكشف عن الرقم الحقيقي.

من جهتها، تحصّلت حركة البناء الوطني على 5 مقاعد، بولايات تيميمون، غرداية، ورقلة، الوادي وخنشلة. ونفس عدد المقاعد بالنسبة لجبهة المستقبل.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، التي جرت السبت، عند غلق مكاتب التصويت على الساعة الخامسة مساء، “96،22 بالمائة”، حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، في تصريح خص به التلفزيون العمومي، أن “نسبة المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بلغت عند غلق مكاتب التصويت على الساعة الخامسة مساء، 96،22 بالمائة، مع تسجيل غياب 1027 منتخب عن هذا الموعد”، معتبرا أن “هذه الغيابات ضئيلة جدا، فيما تشير نسبة المشاركة إلى التزام المنتخبين المحليين و استعدادهم لأداء واجبهم الدستوري”.

وأضاف أن “النتائج الرسمية الأولية لهذا الاستحقاق، سيعلن عنها الأحد، بناء على المحاضر التي تصل تباعا إلى السلطة، وذلك في انتظار الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات من طرف المحكمة الدستورية”.

وعاد شرفي للتذكير ب”القرارات الاحترازية التي اتخذتها السلطة من أجل مواجهة كل محاولات التلاعب بأصوات الهيئة الناخبة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى “تسجيل حالة تلبس واحدة بولاية مستغانم، والتي سيتم النظر فيها لاحقا إن كان سيتم احالتها إلى العدالة أو لا”.

قرابة 500 مترشح يدخلون سباق التجديد النصفي لمجلس الأمة

وفي 2 فيفري 2022، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل، والذي قارب 500 مترشحا.

وفي حوار خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أفاد شرفي بأن التنافس في انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، المقررة للخامس من الشهر الجاري، بلغ 475 مترشحا ينتمون لـ 22 حزبا سياسيا وقوائم حرة، مشيرا إلى أن 90 بالمائة منهم تقل أعمارهم عن الستين سنة.

وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح, 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و172 عن قوائم مستقلة.

وعقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبين الفائزين في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.