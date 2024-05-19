بعد التشكيك في فيديو الحصاد.. مصادر أمريكية تكشف تفوق الجزائر على المغرب

كشفت مصادر أمريكية لمجلة “جون أفريك” الفرنسية تفوق الجزائر في إنتاج القمح على المغرب خلال الموسم الجاري، وذلك بعد ضجة التشكيك في فيديو الحصاد بولاية أدرار ،التي أثارها إعلام المخزن.

وأوردت المجلة الفرنسية، الخميس اعتمادا، على إحصائيات وزارة الزراعة الأمريكية USDA كيف تجاوزت الجزائر المغرب في إنتاج الحبوب بما مقداره 7 مليون طن من القمح.

وقالت تقارير إخبارية إن نظام المخزن شعر بمنافسة الجزائر القوية في القطاع الزراعي فتملكه الخوف من بسط نفوذها الإقليمي، ولم يجد أمامه من حيلة لتشويه صورتها سوى الترويج للشائعات والتشكيك في حقيقة المحاصيل زاعما توليد الفيديو بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المجلة الفرنسية فستكون المنافسة هذه المرة على المركز الثاني بين الدول الإفريقية المنتجة للقمح، علما أن المركز الأول من نصيب مصر، وترجع زيادة الانتاج الجزائري بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالحملة السابقة (2.70 مليون طن) إلى الظروف الجوية المواتية في المناطق الوسطى والشرقية المتاخمة لتونس.

وستنتج المملكة المغربية 2.5 مليون طن، بانخفاض قدره 39% في إنتاجها مقارنة بعام 2023 (4.2 مليون طن). فالقمح المغربي، الذي ينمو إلى حد كبير دون ري، يواجه “نقصا خطيرا في هطول الأمطار في مناطق النمو الشاسعة في الوسط والجنوب، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج”، توضح “جون أفريك” نقلاً عن (USDA).

واعتبرت “جون أفريك” أنه بالإضافة إلى الأرقام الجيدة للزراعة، فإن عام 2024 هو عام تميز بالنسبة للجزائر بأداء جيد في مختلف المجالات، بما في ذلك المحروقات. فمن خلال إنتاج 907 آلاف برميل يوميا، تحافظ على مركزها كثالث منتج للنفط في أفريقيا، وفقا لمنظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك).

وبدعم من الإيرادات المرتبطة بصادرات الوقود – 50 مليار دولار – من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الجزائري إلى 264 مليار دولار في نهاية العام، وفقا لتقديرات الجزائر العاصمة. وهي أرقام تسمح لها بتجاوز نيجيريا الغارقة في أزمة اقتصادية عميقة.

تقرير يكشف كذب إعلام المخزن المغربي

وكان تقرير حول صحة الأخبار نشره موقع مسبار قد كشف كذب إعلام المخزن المغربي في تشكيكيه بفيديو الحصاد الجزائري، زاعما توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتتداول منذ أيام حسابات يديرها ذباب المخزن مزاعم بشأن نشر التلفزيون العمومي الجزائري لفيديو مضلل مولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وثق وصول عتاد فلاحي مسخّر من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، إلى ولايتي أدرار وتيميمون جنوب غربي البلاد، استعدادًا لمباشرة حملة الحصاد والدرس هناك.

وأثار الموضوع جدلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بين نشطاء من البلدين الشقيقين، وصل صداه للإعلام العالمي، حيث تم نقل محاولات قناة ميدي 1 المغربية تشويه صورة الاقتصاد الجزائري بتخريفاتها الناجمة عن حقد دفين.

وأكد موقع “مسبار” أنّ مقطع الفيديو الذي نشره التلفزيون الجزائري صحيح، والمشاهد حقيقية تُظهر لقطات جوية مأخوذة بطائرة مسيرة (درون)، وليست مولّدة بالذكاء الاصطناعي كما جاء في ادعاء قنوات المخزن وذبابه.

وتحقق الموقع المختص في تحري صحة الأخبار من الفيديو بالعودة إلى المقطع الأصلي واستخدام المعالم الظاهرة فيه لتحديد مواقع التقاط المشاهد، مستعينا في ذلك بصور الأقمار الاصطناعية، التي تتيحها خدمة غوغل إيرث.

وحدّد مسبار ثلاثة مواقع رئيسية أُخذت منها لقطات الفيديو المختلفة، وتقع جميعها على الطريق الوطني رقم 6 في ولاية أدرار، الواقعة على بعد 1437 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الجزائر.

ومن المتوقع إنتاج أكثر من مليون قنطار من مختلف أنواع الحبوب، في حملة الحصاد الجارية بولاية أدرار، حسب ما أفادت به مديرية الفلاحة بالولاية.

وتبلغ المساحة الإجمالية المزروعة بالحبوب في أدرار، ما يزيد عن 22.950 هكتار، منها 17.249 هكتار تحت الرش المحوري. بزيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي.

يذكر أن المغرب يواجه موسم حبوب قد يكون الأسوأ منذ 17 عاماً، وهو ما سيدفعه لاستيراد نحو 75% من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، فيما تواجه البلاد جفافاً حاداً للسنة السادسة على التوالي.

ولن يتجاوز الإنتاج المتوقع من الحبوب في الموسم الزراعي الحالي نحو 2.5 مليون طن، ما يمثل انخفاضاً بـ54% مُقارنةً بالموسم السابق، وفقاً لآخر التوقعات الصادرة عن بنك المغرب المركزي.