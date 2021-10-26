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الجزائر

بعد التكوين المهني والرياضة.. وزارة العمل تأمر بانهاء التعامل بالفرنسية

الشروق أونلاين
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بعد التكوين المهني والرياضة.. وزارة العمل تأمر بانهاء التعامل بالفرنسية

أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعليمة لجميع مصالحها الادارية وفروعها، للشروع في تعميم استعمال اللغة العربية في مراسلتها ووثائقها.

وحسب نص التعليمة التي وجهها الأمين العام للوزارة إلى  كافة مسؤولي القطاع فإنه، تقرر الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات واللافتات والبيانات وكافة المعاملات.

الفرنسية

وقبل أيام أمرت وزاراتا التكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة بتعميم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.

ووجهت وزارة التكوين المهني، تعليمة إلى إطارات الإدارة المركزية، مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، إضافة إلى المدراء العامون لمؤسسات الدعم ومدراء معاهد التكوين والتعليم المهنيين، تأمرهم فيها بتعميم استعمال اللغة العربية.

ودخل القرار، حيز التنفيذ، حسب التعليمة، بداية من  الخميس 21 أكتوبر 2021 بمؤسسات القطاع.

واتخذ القرار، حسب التعليمة، تكريسا للمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور.

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التعليقات
6
  • عبد المصور

    جميل

    7
  • ضحية تعريب

    يوم يفرق المدافعين عن اللغة العربية بين الوعد والوعيد وبين المتوفي والمتوفى.......... يومها لكل حادث حديث .

    -7
  • سماش

    وهذا معناه أن يتخرج الجزائري بشهادة تقني سامي في الأعمال التجارية الدولية وباللغة العربية .. وهذا معناه أن يتخرج الجزائري بشهادة التحكم المهني في البنك وباللغة العربية وبشهادة التحكم المهني في المحاسبة وفي مجال علوم الكمبيوتر. وباللغة العربية ........ الخ ههههههههههههههههههههههههههههه

    -10
  • سماش

    ليس هناك جزائري واحد بمن فيهم الذين يتظاهرون بأنهم مدافعون عن هذه اللغة حتى النخاع يستطعون التحدث باللغة العربية لثواني معدودات وفي أي مجال كان دون اضطرارهم لطلب المساعدة من مفردات من لغات أخرى وخاصة اللغة الفرنسية .. وهنا نتسائل أين الخلل : هل هو في الجزائري الذي أصبح لا يتقن أي لغة كانت أم في هذه اللغة التي يعتبرها الكثيرين عاجزة على مسايرة زماننا ؟

    -6
  • ضحية تعريب

    لغة تعجز عن تلبية الحديث اليومي في المقاهي والساحات العمومية .. على أمور في أبسط ما يكون مما يجعل الجزائري يستنجد باللغة الدارجة التي هي لغة هجينة : مصطلحات فرنسية وتركية وأمازيغية وعربية وفارسية.. فيقول مثلا : أوبيرا وفيلم وفيديو وابريق وشطرنج وبستان ... وكلها كلمات ليست عربية ثم تحاولون استعمالها في التكوين المهني ... لغة عجزت عن تلبية الغرض في عقر دارها حيث لا وجود لأي دولة عربية تعتمد على هذه اللغة في اداراتها وفي جامعاتها وفي سفاراتها وفي مخابرها وفي مستشفياتها وفي شركاتها ...... واللغة التي لا يمكن لأي عربي في بلده الحديث بها لثواني دون أن يستنجد بلغات أخرى .. أمر عجيب

    -15
  • مختار

    بالتوفيق..اللغة العربية رمز السيادة

    14

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