بعد التكوين المهني والرياضة.. وزارة العمل تأمر بانهاء التعامل بالفرنسية

أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي تعليمة لجميع مصالحها الادارية وفروعها، للشروع في تعميم استعمال اللغة العربية في مراسلتها ووثائقها.

وحسب نص التعليمة التي وجهها الأمين العام للوزارة إلى كافة مسؤولي القطاع فإنه، تقرر الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات واللافتات والبيانات وكافة المعاملات.

وقبل أيام أمرت وزاراتا التكوين والتعليم المهنيين، والشباب والرياضة بتعميم استعمال اللغة العربية في ميدان التدريس بالمؤسسات التكوينية التابعة للقطاع.

ووجهت وزارة التكوين المهني، تعليمة إلى إطارات الإدارة المركزية، مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولايات، إضافة إلى المدراء العامون لمؤسسات الدعم ومدراء معاهد التكوين والتعليم المهنيين، تأمرهم فيها بتعميم استعمال اللغة العربية.

ودخل القرار، حيز التنفيذ، حسب التعليمة، بداية من الخميس 21 أكتوبر 2021 بمؤسسات القطاع.

واتخذ القرار، حسب التعليمة، تكريسا للمبادئ العامة، التي تحكم المجتمع الجزائري مثلما هو منصوص عليه في الباب الأول من الدستور.