بعد التلويح باستبعاد الكاميرون من المونديال.. هكذا ردّ إيتو صامويل (فيديو)

نشر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم السبت، مقطع فيديو، يظهر شروع شركة “وان أول سبورتس” الأمريكية في تسويق القميص الجديد للمنتخب، وكان رئيس الاتحاد إيتو صامويل بين أول المُبتاعِين.

يأتي هذا ساعات قليلة بعد نشر القمصان الرسمية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022، باستثناء قميص الكاميرون، حسب موقع “غول” المتخصّص.

وقد أرجع الموقع ذلك، إلى وجود نزاع قضائي بين الاتحاد الكاميروني، وشركة الألبسة الرياضية الفرنسية “لوكوك سبورتيف”.

فقبل أسابيع على انطلاق المونديال، قام صامويل بفسخ العقد الذي يربط الاتحاد الكاميروني مع الشركة الفرنسية، تمهيدا للتعاقد مع “وان أول سبورتس”.

لكن محامي الشركة كريستيان بومو نتيمباني، قال لـ“غول” إنه على الكاميرونيين أن يعودوا إلى عقدهم مع “لوكوك”، تحت طائلة الإقصاء من المشاركة في كأس العالم.

وقال نتيمباني:”أدعو الطرفين للجلوس الآن وحلّ المسألة بشكل ودّي، أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة”.

قبل أن يضيف:”رفض الاتحاد الكاميروني تنفيذ قرارات يفرضها القانون الفرنسي المختص بالنزاع، يمكن أن يؤدي إلى استبعاد الكاميرون من كأس العالم”.