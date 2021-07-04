بعد التوصل إلى تسوية.. مصر تفرج عن سفينة ايفرجيفن المحتجزة هذا الأربعاء

أعلنت هيئة قناة السويس أن سفينة ايفرجيفين المحتجزة ستغادر الأربعاء القادم مصر بعد التوصل إلى عقد اتفاق تسوية.

وقالت هيئة القناة أنه تم التوصل إلى تسوية رسمية مع ممثلي السفينة يسمح لها بالمغادرة الأربعاء القادم بعد احتجازها منذ نهاية مارس الماضي.

وقال ممثلون عن ملاك السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، إنه تم التوصل رسميا إلى حل مع هيئة القناة بشأن تعويض تدفعه الشركة المالكة إلى الهيئة جراء تعطيل الممر الملاحي لقرابة 6 أيام.

وقررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، حسب وكالة رويترز تأجيل نظر قضية السفينة البنمية “إيفر جيفين” التي سدت المجرى الملاحي لقناة السويس في مارس الماضي إلى جلسة الأحد، لاستكمال المفاوضات والتسوية الودية مع هيئة قناة السويس.

وجنحت السفينة “إيفر غيفن” التابعة لشركة “إيفر جفين” في مجري قناة السويس في مارس الماضي، ما أدى إلى إغلاق المجري الملاحي بالكامل وتوقف حركة الملاحة الدولية في القناة لمدة 6 أيام.

وطالبت هيئة قناة السويس بتعويضات بلغت 916 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحادث، وهو المبلغ الذي وصفته الشركة المؤمنة على السفينة بأنه “مبالغ فيه وغير مبرر”.

وخفضت قناة السويس مبلغ التعويض ليصل إلى 550 مليون دولار، إلا أن الشركة المالكة للسفينة لم تقبل بهذا العرض بعد.

وأعلن سابقا رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن الشركة المالكة للسفينة عرضت مبلغ 150 مليون دولار كتعويض.

مصر تعلن نهاية أزمة سفينة إيفرجيفن الجانحة بالسويس

أكدت هيئة قناة السويس المصرية نجاحها في تعويم السفينة الجانحة بالكامل ونفت الهيئة خبر رويترز عن عودة السفينة لوضعها السابق بعرض القناة.

وأعلنت هيئة قناة السويس، الاثنين 29 مارس 2021، نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة” ايفر جيفن”.

كما كشف التلفزيون المصري عن عودة السفينة إلى وضعها الطبيعى في القناة بصورة كاملة بعد جهود السحب والقطر التي قامت بها هيئة قناة السويس.

رويترز: رياح قوية تعيد السفينة الجانحة لوضعها السابق

وكانت رويترز قالت إن السفينة الجانحة بقناة السويس عادت إلى وضعها السابق بسبب رياح شديدة، بعد إعلان السلطات المصرية نجاح المرحلة الأولى من إعادة تعويمها، الاثنين.

وقالت مصادر إعلامية عالمية أن السفينة عادت لعرض القناة وتمت عمليات وقف سحبها مؤقتا إلى حين تغير اتجاه التيار في الممر الملاحي.

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ مهاب مميش، قد أعلن، الاثنين، نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية، فيما أكد عبد الفتاح السيسي أن المصريين نجحوا في إنهاء الأزمة.

وأشار مميش إلى أنه تجرى حاليا عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة إيفر جيفين، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

وأكد مميش، أن عملية تفويج السفن المتوقفة في القناة وعددها 370، ستبدأ من اليوم وتستمر لثلاثة أيام أو أربعة حتى تعود القناة لطبيعتها مرة أخرى.

بيان هيئة قناة السويس

ذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق يوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفرجيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

وحسب البيان من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى 6 متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجهت إدارة القناة رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

وأشاد رئيس الهيئة برجال هيئة قناة السويس الأبطال الذين قاموا بهذا العمل العظيم، مثمنا جهودهم خلال الفترة الماضية وقيامهم بأداء واجبهم الوطني على أكمل وجه، مع ثقته الكاملة بإنجاز العمل بنسبة 100%.

من جهتها أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام أن السفينة “استدارت” لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الإثنين (29 مارس المتحدث باسم شركة “شوي كيسن” إن السفينة “عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها”.

وكانت الشركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة التي تسد قناة السويس منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها ويجري حاليا تأمينها. وذكرت إنشكيب، وهي شركة عالمية للخدمات البحرية، في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن البالغ طولها 400 متر نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل. وقال رئيس هيئة قناة السويس الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبب تعطل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وقالت شركة “لويدز ليست” إن الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا. وأشارت الشركة إلى أن “الحسابات التقريبية” تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.