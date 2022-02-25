بعد التوقيع في بيرتن ألبيون.. قديورة يكشف عن طموحاته مع “الخضر”

لم يخف الدولي الجزائري عدلان قديورة، في أول تصريح له بعد التوقيع لنادي بيرتن ألبيون، طموحاته في المشاركة ورفع التحدي مع المنتخب الجزائري، في المواعيد الهامة التي تنتظره.

وقال قديورة في تصريح لصفحة نادي بيرتن ألبيون على “فيسبوك”: ” أنا سعيد جدا بالتواجد في هذا النادي، الذي أتمنى أن أقدم له الإضافة”.

وأضاف الدولي الجزائري: ” المنتخب الجزائري ينتظره موعد هام في مارس للتأهل إلى كأس العالم، أريد أن أستفيد من أكبر قدر من الوقت في المشاركة مع الفريق، كما أريد أن أقوم بدوري ، على أمل التواجد في المونديال”.

قديورة يوقع في بيرتن ألبيون الإنجليزي

وقع الجزائري عدلان قديورة في نادي بيرتن ألبيون من الدرجة الثانية الإنجليزية.

وأعلن نادي بيرتن ألبيون على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن إمضاء الدولي الجزائري، ورحب بقدومه إلى النادي.

وكان قديورة على وشك التوقيع لمولودية وهران، قبل أن يغادر بسبب عدم منح “الفاف” للحمراوة، رخصة استثنائية لتأهيل اللاعب، في ظل منع النادي من الإنتدابات بسبب الديون لدى لجنة المنازعات.