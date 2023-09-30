بعد الجدل الذي أثارته الصور.. هذه قصة التمثال الذي يكرّم المحجبات ببريطانيا!

في سياق الجدل الدائر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي العربية حول حجاب المرأة في الغرب، ظهرت منشورات تضمّ صوراً لتمثالٍ في بريطانيا قيل إنه أوّل تمثالٍ في العالم لامرأة محجبة.

يظهر في الصور المتداولة تمثال معدنيّ قيد البناء لرأس امرأة ترتدي الحجاب، حفر على أسفله باللغة الإنكليزية ما يعني “من حقّ المرأة أن تكون محبوبة ومحترمة مهما كانت خياراتها في اللباس”.

حظي المنشور بآلاف التفاعلات وأعرب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذا التمثال الذي يدعو إلى احترام خيارات النساء المسلمات.

أرشد تفتيش وكالة فرانس برس عن الصورة إلى مواقع إخبارية بريطانية أوردت أنّ الصورة تظهر بالفعل عملية بناء تمثال يحمل اسم “قوة الحجاب”.

وأشارت إلى أن طول هذه المنحوتة يبلغ خمسة أمتار تقريباً ووزنها حوالى الطن.

ووفق مواقع إخباريّة محلية، يُبنى التمثال الذي صمّمه النحات الشهير لوك بيري في منطقة “سمثويك” في برمينغهام في بريطانيا ويتوقع تدشينه في شهر أكتوبر المقبل.

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ويُنفّذ هذا المشروع بتكليف من شركة “ليغاسي ويست ميدلندز” التي تهتم بتراث المهاجرين بعد الحرب في منطقة برمينغهام.

أول تمثال لمحجّبة؟

صحيح، أنّ المقالات والمنشورات أوحت بأنّ هذا التمثال هو الأول لامرأة محجّبة. ولكن في الحقيقة توجد تماثيل تجسّد المرأة المحجّبة في أماكن مختلفة في العالم كمصر(أرشيف) والإمارات (أرشيف). إلا أنّ الفرق هذه المرّة هي أن تمثال “قوّة الحجاب”مصنوع خصيصاً لتكريم المرأة المحجبة وحقّها في ارتداء الحجاب.

تمثال مثير للجدل

على خلاف الذين أبدوا إعجابهم بالتمثال الذي يكرّم المرأة المحجبة، ظهرت ردود فعل سلبية لدى البعض الآخر على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في صفوف اليمين المتطرف في بريطانيا.

وقد أعرب زعيم حزب بريطانيا أولاً اليميني المتطرف بول غولدنغ عن امتعاضه في تعليق ساخر عبر منصة أكس (تويتر سابقاً) قائلاً “قوة الحجاب، لنسأل فقط النساء الإيرانيات”.

كما كان لعضو البرلمان الأوروبي السابقة عن حزب بريكست كريستينا جوردن موقف مشابه إذ اعتبرت أن “النظام الإيراني سيكون سعيداً بتمثال برمينغهام “قوة الحجاب”.

من جهته، أكد نحّات “قوة الحجاب” لوك بيري في حديث صحفي أن ثمة “احتمال أن تكون هذه المنحوتة مثيرة للجدل لعدة أسباب مختلفة لا أشعر أن أياً منها صالح، لكن الناس يرونها كذلك”.