أفادت تقارير إخبارية بحبس “المحلل الشرعي” في مصر، الأربعاء 02 فيفري، بعد الجدل الذي أثاره منذ أشهر بادعائه الزواج 33 مرة.

وقالت صحف مصرية إن النيابة العامة أعلنت حبس المتهم، المدعو محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وتلقت النيابة بلاغًا، في نوفمبر 2021 ضد المتهم بعد ظهوره في برنامج تليفزيوني قال من خلاله بأنه تزوج 33 امرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى.

وأضاف بأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للترويج لهذا الغرض.

وتم تكليف الشرطة بالتحري حول الواقعة، التي أسفرت عن ادعاء المتهم كذباً ما سلف، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة.

واستمعت النيابة العامة لشهادة مُعِدِّ البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع “فيسبوك”، من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العامّ ودحضها برأي دينيٍّ متخصص.

أول بلاغ ضد “المحلل الشرعي”

تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام ضد محمد الملاح الذي أثار ضجة بعد ظهوره التلفزيوني وادعائه أنه محلل شرعي وتزوج 33 مرة.

وقال صبري في بلاغه: “بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وعبر إحدى القنوات الفضائية، ظهر المبلغ ضده ليعلن أنه محلل زواج وأنه تزوج 33 مرة، ولديه المستندات والوثائق المؤيدة لذلك، وأنه يعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة المخالفة لجميع القواعد الشرعية والقانونية”.

وأضاف أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا للرد على ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، قالت فيه إن زواج المرأة المبتوتة –أي المطلقة ثلاثا- لكي تحل للزوج الأَوَّل، -وهو ما يُعْرَف بالزواج بشَرْط التحليل- حرام شرعا باتفاق الفقهاء.

واستدلت بحديث روي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: “أنه لَعَن المحلل والمُحَلَّل له واللعن إنما يكون على ذنبٍ كبيرٍ”، وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّه سُئِل عن تحليل المرأة لزوجها؛ فقال: ذاك السِّفَاح والسِّفَاح أي الزنا.

وأحدثت تصريحات محمد الملاح الذي يعرف بالمحلل الشرعي جدلا واسعا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث عن زواجه 33 مرة بحجة الحفاظ على بيوت كثيرة من الخراب.

وزادت حدة السخرية لما أكد بأنه يفعل ذلك لوجه الله دون مقابل ولكنه كان يشترط الدخول بكل امرأة يتزوجها.

بالفيديو.. هذا ما قاله “محلّل شرعي” بعد زواجه 33 مرة والأزهر يرد!

كشف مواطن مصري عن بداية عمله كمحلل شرعي، وزواجه 33 مرة بدعوى حماية البيوت من الخراب، والحيلولة دون تفكك الأسرة بعد حصول الطلاق بالثلاث.

وقال “محمد الملاح” لبرنامج «يحدث في مصر» على “MBC مصر”، الأربعاء: «الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتي في العمل أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى أبتغي به وجه الله».

وتابع: «تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر»، مضيفا: «بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي أيضا».

وأوضح الملاح أنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا يتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولديه صفحة على فيسبوك تروج لهذا الأمر.

بخصوص موقفه بعد معرفة الحكم الشرعي أكد: “إذا قالت لي دار الإفتاء أن هذا العمل غلط هبطل، والواقع أسوأ من الخيال”.

من جانبه رفض الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، ما أعلنه الملاح، مشددا على أن “الزواج في الإسلام شرطه التأبيد بدون مدة معينة”.

وأضاف أنه حال طلاقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة الثالثة لا تحق له حتى تنكح زوجا غيره.

وأكد أن النبي محمد لعن المحلل والمحلل له”، مشيرا إلى أن “ابتغاء وجه الله يلزم موافقة شريعته، ولا يمكن ما يكون لوجه الله مخالفا للشريعة وأن مسألة المحلل الشرعي غير موجودة في الشرع على الإطلاق”.

وأضاف: “الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من محلل شرعي باطلة أيضا”، معتبرا أن “من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، وليس لله”.

في ذات السياق أحدثت تصريحات المواطن جدلا واسعا في مصر والوطن العربي، وعاب الكثيرون إطلاق “المحلل الشرعي” عليه لأن هذا من الأنكحة الفاسدة ولا يجب تغطيتها بغطاء الدين.