بعد الجدل حول تصريحاته عن اللاعبين الجزائريين.. نادر السيد يرد

أكد الحارس السابق للمنتخب المصري، نادر السيد أنه لم يقل في تصريحاته، بأن لاعبي المنتخب الجزائري ليسوا جزائريين.

وبعد الجدل الكبير التي أثارته التصريحات المتداولة، قال نادر السيد في اتصال مع “الشروق نيوز”: “قلت سابقا أنه من حسن المنتخب الجزائري امتلاكه لقاعدة من المحترفين في أوروبا، على غرار المنتخب التونسي والمغربي”.

ونفى السيد أن يكون قد أدلى بتصريحات قال فيها بأن لاعبي المنتخب الجزائري ليسوا جزائريين، ووضح في هذا الأمر: ” لم أقل أن لاعبي المنتخب الجزائري ليسوا جزائريين، للأسف بعض الناس تنقل الخبر من دون التحقق من المصدر”.

وأضاف الحارس السابق للمنتخب المصري: “قلت أنه من حسن حظ منتخبات شمال إفريقيا أن لديهم عددا كبيرا من اللاعبين، من أب أو أم جزائري أو مغربي، وولدوا في أوروبا، ما سهل تواجدهم في الأندية الأوروبية”.