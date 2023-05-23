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بعد الجزائر.. كرة نارية مضيئة في سماء أستراليا (فيديو)

الشروق أونلاين
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بعد الجزائر.. كرة نارية مضيئة في سماء أستراليا (فيديو)
ح.م
لقطة من فيديو متداول

شاهد سكان مدينة كوينزلاند في أستراليا كرة نارية أضاءت الأجواء ليلة السبت الماضي، حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشر مطار “كيرنز” الأسترالي على صفحته في فيسبوك، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط الكرة النارية، محدثة وميضا شديدا في السماء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رصد مصوّرون هواة في عدّة مناطق من الجزائر، وميضا ضوئيا مجهولا في السماء، حسب ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صفحة “The algerian astronaut” المتخصصة، إن الأمر يتعلق بنيزك الكرة نارية، وأنه ظهر في الأجواء عند الساعة 23:45 من مساء الأحد.

وقد أكد مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية لاحقا وقوع الحادثة. وقال المركز في بيان إن الأمر يتعلّق بـ”نيزك ساطع جدا، التقطته الجاذبية الأرضية، ليدخل الغلاف الجوي بسرعة فوق صوتية”.

وأوضح المركز في بيانه أن ظواهر مشابهة تحدث بانتظام في أماكن متفرقة من العالم، بوتيرة تقارب 10 مرات في السنة الواحدة.

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