بعد الجماهير.. مدرب بوركينافاسو ينتقد أرضية تشاكر

انتقد مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، أرضية ملعب تشاكر ، وقال بأن تهيئتها لم تتم بطريقة جيدة.

وقال كامو مالو، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون البوركينابي، خلال الحصة التدريبية التي أجراها منتخب “الخيول” في ملعب تشاكر بالبليدة أمسية الاثنين: “أتساءل كيف تم تأهيل الملعب من طرف الإتحاد الإفريقي، الأرضية غير ثابتة، وعندما تضع قدمك على الأرض تتحرك”.

وأضاف مدرب الخيول: “مع الأمطار المتهاطلة، ستصبح أرضية الميدان سيئة وستصعب المأمورية على اللاعبين، لكل يجب أن نتأقلم معها”.

وعن تحضيرات المنتخب البوركينابي قال كامو مالو: “الأجواء رائعة في الحصة التدريبية الأخيرة، وسنكون على أتم الجاهزية لتحقيق النتيجة المرجوة أمام المنتخب الجزائري”.

بالفيديو.. مدرب بوركينافاسو يندد بحضور الجمهور إلى ملعب تشاكر

ندّد مدرب منتخب بوركينافاسو كامو مالو، بحضور الجمهور، في المباراة المنتظرة أمسية الثلاثاء بين “الخضر ومنتخب “الخيول”..

وقال كامو مالو في تعليقه على حضور 14 ألف مناصر للحضر إلى مدرجات تشاكر:” لعبنا المباريات السابقة من التصفيات بدون جمهور، فكيف يسمح للجزائر في المباراة الأخيرة والهامة، باللعب أمام جماهيرها”.

وأضاف مدرب الخيول، في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للإتحاد البوركينابي: ” أرى بأن السماح بحضور الجمهور غير معقول، لكن رغم هذا علينا التأقلم مع الأمر”.

وعن المباراة المنتظرة أمام “الخضر”، قال كامو: ” في كرة القدم لا يوجد مستحيل، ليس لدينا ما نخسره في هذا اللقاء، وسنعمل على الفوز على الجزائر بملعبها”.

ويستقبل المنتخب الجزائري أمسية الثلاثاء، بداية من الساعة الخامسة، منتخب بوركينافاسو، لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال.

ويحتل “الخضر” صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما يحتل منتخب بوركينافاسو المركز الثاني بـ11 نقطة.