بعد الحرائق الأخيرة.. شحنة ثانية من المساعدات السعودية تصل إلى الجزائر

استلمت الجزائر، الشحنة الثانية من المساعدات المقدمة من طرف المملكة العربية السعودية على اثر الحرائق التي شهدتها مؤخرا عدة ولايات من الوطن.

وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري، أحمد ميزاب، مساء الخميس، أن هذه “الهبة التضامنية من مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة تنم عن الروابط الأخوية بين البلدين والتعاون في المجال الإنساني”.

من جانبه، أكد مدير إدارة الإغاثة العاجلة بمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثة أن هذه الشحنة تعد الثانية من نوعها وتمت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز الذي امر بتوجيه “مساعدات عاجلة” للجزائر.

وأضاف، أنه” استكمالا لهذه المساعدات سيبقى فريق مركز الملك سلمان بالجزائر لتحديد نوع المساعدات اللازمة للمناطق المتضررة من الحرائق”.