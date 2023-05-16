-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بعد الحوادث الأليمة.. قرار بمنع استعمال البارود بهذه الولاية

إيمان بوخاتم
  • 353
  • 0
بعد الحوادث الأليمة.. قرار بمنع استعمال البارود بهذه الولاية
ح.م

أصدرت ولاية المسيلة قرارا بمنع استعمال البارود في الأفراح وكذا النشاطات الرسمية والإستعراضية بسبب الحوادث الأليمة التي أدت إلى وقوع وفيات في الفترة الأخيرة.

ووجه والي الولاية تعليمة خاصة بمنع استعمال البارود بمختلف أنواعه سواء في النشاطات الرسمية أو الافراح والأعراس للأشخاص الطبيعيين. إلا في حالة تقديم الرخصة المسبقة من المصالح الأمنية المختصة.

وأرجعت الولاية سبب المنع إلى وقوع حوادث أليمة عند تنظيم النشاطات الرياضية، الثقافية والفنية وكذا مراسيم الأعراس والأفراح عبر بلديات الولاية.

واعتبرت الجهة ذاتها أن استعمال البارود بمختلف أنواعه بطريقة فوضوية وعشوائية أدى إلى إصابة أشخاص في مختلف المناسبة آخرها الحادث الذي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 06 سنوات ببلدية سيدي عيسى.

كما طلبت الولاية من الجمعيات الثقافية والرياضية وكذا مستعملي البارود أثناء نشاطات الفنطازيا والبارود الإلتزام بما جاء في هذا الإعلان، مشيرة إلى أن مخالفة ما ذُكر يعرض صاحبه لإجراءات قانونية صارمة.

مقالات ذات صلة
اختبارات موحدة لجميع الشعب في بكالوريا 2023

اختبارات موحدة لجميع الشعب في بكالوريا 2023

أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل الكهربائية عبر فيسبوك

أمن قسنطينة يطيح بسارقي الكوابل الكهربائية عبر فيسبوك

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولايات

حالة الطقس: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وتطاير للرمال عبر هذه الولايات

هذا هو آخر موعد لاستلام المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

هذا هو آخر موعد لاستلام المعبر الحدودي بين الجزائر وموريتانيا

خطر التسمم بلحم التونة يتربص بالمستهلكين

خطر التسمم بلحم التونة يتربص بالمستهلكين

إحباط محاولة تهريب أزيد من 1.2 مليون يورو في وهران والعاصمة (فيديو)

إحباط محاولة تهريب أزيد من 1.2 مليون يورو في وهران والعاصمة (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد