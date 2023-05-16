بعد الحوادث الأليمة.. قرار بمنع استعمال البارود بهذه الولاية

أصدرت ولاية المسيلة قرارا بمنع استعمال البارود في الأفراح وكذا النشاطات الرسمية والإستعراضية بسبب الحوادث الأليمة التي أدت إلى وقوع وفيات في الفترة الأخيرة.

ووجه والي الولاية تعليمة خاصة بمنع استعمال البارود بمختلف أنواعه سواء في النشاطات الرسمية أو الافراح والأعراس للأشخاص الطبيعيين. إلا في حالة تقديم الرخصة المسبقة من المصالح الأمنية المختصة.

وأرجعت الولاية سبب المنع إلى وقوع حوادث أليمة عند تنظيم النشاطات الرياضية، الثقافية والفنية وكذا مراسيم الأعراس والأفراح عبر بلديات الولاية.

واعتبرت الجهة ذاتها أن استعمال البارود بمختلف أنواعه بطريقة فوضوية وعشوائية أدى إلى إصابة أشخاص في مختلف المناسبة آخرها الحادث الذي أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 06 سنوات ببلدية سيدي عيسى.

كما طلبت الولاية من الجمعيات الثقافية والرياضية وكذا مستعملي البارود أثناء نشاطات الفنطازيا والبارود الإلتزام بما جاء في هذا الإعلان، مشيرة إلى أن مخالفة ما ذُكر يعرض صاحبه لإجراءات قانونية صارمة.