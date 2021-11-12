بعد الرئيس تبون.. أردوغان ثاني رئيس يغيب عن مؤتمر باريس

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم حضور أنقرة مؤتمر باريس حول ليبيا، ويعد أردوغان ثاني رئيس دولة يغيب عن المؤتمر بعد الرئيس عبد المجيد تبون.

وأوضح الرئيس التركي قائلا: “أبلغنا ماكرون رؤيتنا حول هذا المؤتمر الذي سيكون مماثلًا لمؤتمر برلين، ولن يكون من الصواب عقد مؤتمرين متشابهين”.

وأعلنت تركيا، الخميس، عن مستوى تمثيلها في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا موضحة أن نائب وزير الخارجية سادات أونال سيكون ممثلاً عن أنقرة في المؤتمر.

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.

ودعيت دول عديدة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، حيث أوضح مصدر رئاسي فرنسي أن مؤتمر باريس أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين.