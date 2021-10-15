بعد الرحالة القطري.. الروس يروجون للسياحة الجزائرية

حلّ وفد روسي بالجزائر من أجل البدء برحلة استكشافية نظمتها وكالات أسفار بولايات الجنوب، بهدف الترويج للسياحة الجزائرية.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية فإن الوفد الروسي مكون من وكالات سياحية ووسائل إعلام متخصصة.

الرحلة تبدأ الجمعة 15 أكتوبر وتستمر لغاية السبت 23 أكتوبر، وستكون خاصة بولايتي تمنراست وجانت، لتنشيط السياحة وجلب السياح الروس.

وأضاف بيان الوزارة أن هذه الرحلة تندرج في إطار “تعزيز مكانة الجزائر في السوق السياحية العالمية والروسية على وجه الخصوص كمرحلة أولى”.

خلال الرحلة سيتم “التعريف بالمقومات السياحية الصحراوية التي تؤهّل الجزائر لاحتلال مركز الصدارة في مجال الصناعة السياحية وتجعلها قطبًا متميز لما توفّر للزائر من منتوجٍ سياحي فريد من نوعه”.

وستشمل برنامجًا يتمحور حول “زيارة أهم المواقع السياحية التي تميز منطقتي الأهقار والطاسيلي مع تسليط الضوء على العادات والتقاليد وهياكل الإيواء بالمنطقة وذلك في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية والاحترازية” ضد فيروس كورونا.

بالصور.. رحالة قطري يجوب التراب الجزائري ترويجا للسياحة

وكان الرحّالة القطري خالد الجابر قد حل بالجزائر ، الخميس 30 سبتمبر، للقيام برحلة عبر التراب الوطني باستخدام دراجته النارية ترويجا للسياحة.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية فإن المؤثر والرحالة خالد الجابر يعتزم القيام برحلة عبر التراب الوطني في إطار الترويج للوجهة السياحية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الرحالة القطري قرر أن يجوب التراب الوطني الجزائري باستخدام دراجته النارية في رحلة أسماها “الصعود الى الطاسيلي”.

الرحلة تستغرق حسب ذات المصدر ثلاثة أشهر، يزور خلالها 30ولاية هي: الجزائر العاصمة، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، وادي سوف، تقرت، غرداية، ورقلة، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، عين صالح، تيميمون، أدرار، بني عباس، بشار، النعامة، تلمسان، وهران، معسكر، الشلف و تيبازة.