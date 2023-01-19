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بعد الساحرة الشمطاء.. شاكيرا تغيض حماتها مجددا بجدار فاصل (فيديو)

جواهر الشروق
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بعد الساحرة الشمطاء.. شاكيرا تغيض حماتها مجددا بجدار فاصل (فيديو)
شبكات التواصل
المغنية الكولومبية شاكيرا

شرعت الفنانة الكولومبية شاكيرا ببناء جدار فاصل لعزل منزل حماتها السابقة، بعد تصاعد حدة الخلافات بينهما إثر أغنيتها الأخيرة.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن شاكيرا بدأت ببناء جدار يفصل بين منزلها ومنزل والدي زوجها السابق اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه.

وذلك، بعد تصاعد حدة النزاع إثر انفصالهما قبل عدة أشهر، وأيضا بعد إصدارها أغنية مؤخرا تنتقد فيها زوجها السابق.

وأشارت ماركا إلى أن الفنانة الكولومبية تبني جدارا للفصل بين العقارين بشكل نهائي، بعد أن ظلا مرتبطين في أماكن معينة خلال الفترة الماضية.

وكشفت أن الكاميرات رصدت مؤخرا وجود شاحنة خلاط إسمنت يعمل بالقرب من منزلها.

يذكر أن منزل المغنية الشهيرة، الذي عاشت فيه سابقا مع بيكيه، ملاصق لمنزل والديه و لا يفصل بينهما أي جدار.

وقد خططت للانتقال إلى ميامي، حسب ماركا، لكنها لا تزال في برشلونة في الوقت الحالي وتعيش بجوار حماتها، ونتسيرات برنابيو.

وبعد إطلاق أغنيتها الجديدة التي كانت مركزة للهجوم على بيكيه، قامت المطربة الكولومبية بمهاجمة والدته.

وقامت بوضع دمية الساحرة الشمطاء على شرفة منزلها، المطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب تقارير إخبارية فقد قامت شاكيرا بتشغيل أغنيتها الجديدة، بصوت عال جداً لتسمعها حماتها.

كما قامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

في المقابل، لاحظت والدة بيكيه،وجود دمية مرعبة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة، وطالبت بإزالتها.

وتساءل العديد عن أسباب هذه التصرفات الغريبة من شاكيرا لوالدة بيكيه.

لكن تقريرا صحافيا كشف أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بابنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

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