بعد الساعدي.. إطلاق سراح السكريتير الشخصي للقذافي

أعلن ‏المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، إطلاق سراح أحمد رمضان السكرتير الخاص لمعمر القذافي.

ويأتي الإعلان عن إطلاق سراح رمضان، عقب ساعات من الإفراج عن الساعدي القذافي، أحد أبناء القذافي والذي كان مسجونا في العاصمة طرابلس منذ عام 2014، تنفيذا لحكم قضائي يعود إلى سنوات.

وكانت الحكومة الليبية قد تعهدت في بيان لها بالعمل على “الإفراج عن جميع المساجين، ممن تفضي أوضاعه القانونية ذلك”، معبرة عن أملها في أن تصب هذه الجهود في “مسار المصالحة الوطنية الشاملة”.

الساعدي القذافي يغادر نحو تركيا بعد الإفراج عنه

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنها وجّهت بإطلاق سراح الساعدي القذافي تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين.

وأكدت في بيان، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أكد على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون وأن المصالحة لا تتحقق إلا بإقامة العدل والامتثال لأحكام القضاء.

ونقلت رويترز عن مصدر ليبي رسمي أن الساعدي غادر على الفور على متن طائرة متجهة إلى مدينة إسطنبول في تركيا. فيما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بتوجهه لاحقا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وانتشرت صورة جواز سفر الساعدي، الذي كتب عليه: “مغادرة على طائرة خاصة تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص (..) قاهرة-إسطنبول الساعة 21:45 مساء”.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكدت الإفراج عن الساعدي الذي فر إلى النيجر خلال الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي، لكن تم تسليمه إلى ليبيا في 2014 وسُجن منذ ذلك الحين في طرابلس.

وقال المصدر الرسمي إن إطلاق سراحه جاء نتيجة مفاوضات ضمت شخصيات قبلية بارزة ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. ونقلت رويترز عن مصدر آخر أن المفاوضات شملت أيضا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

ورفض مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل بالحكومة الليبية التعليق على مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلا لوكالة فرانس برس: “الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجا بشأن قضيته التي كان موقوفا على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد”.

وكانت وزارة العدل قالت في 2018 إن الساعدي القذافي ثبت أنه غير مذنب بارتكاب القتل والخداع والتهديد والاسترقاق والتشهير باللاعب السابق بشير الرياني.

وفي يوليو الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنها أجرت مقابلة مع شقيق الساعدي، سيف الإسلام القذافي، الذي كان محتجزا منذ سنوات في بلدة الزنتان، حيث يشير أنصاره إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر.