بعد السباعية.. مدرب مانشستر يونايتد محل سخرية بسبب رونالدو

سخر الصحفي البريطاني الشهير، بيرس مورغان، من مدرب مانشستر يونايتد تين هاغ، بعد الخسارة المذلة بسباعية أمام ليفربول.

وكان مدرب مانشسر يونايتد قد صرّح مؤخرا، قائلا: “نمت قرير العين ومرتاح البال عندما رحل رونالدو”.

وقال الصحفي البريطاني الشهير، عبر حسابه الشخصي على “تويتر: “حظ سعيد مع نومك الليلة.. يا عبقري”.

ويعد مورغان أحد الصحفيين المقربين من نجم النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد قبل مونديال 2022.