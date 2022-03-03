بعد السخرية من مبادرات السيسي.. بلاغ ضد عضو سابق بالوفد

تقدم خبير قانوني ببلاغ ضد عضو حزب الوفد المفصول محمد مهاود، بعد السخرية على مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب ما أفادت صحف مصرية فقد أودع رضا سلامة، المحامي بالنقض، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، يطالب فيه بفتح تحقيق مع مهاود بتهمة الإضرار بأمن ومصلحة الوطن، ونشر أخبار كاذبة.

وأكد سلامة، أن الوطن مر بالعديد من الأزمات والتحديات التي كانت تعصف بالدولة، إلا أن عناية الله أنقذت الوطن بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، الذي أخذ على عاتقه، عهد بالحفاظ على تراب الوطن من أي تهديد سواء خارجي أم داخلي.

وأشار إلى أن الرئيس تصدى بكل قوة للعمليات الإرهابية الحقيرة، التي ضحى فيها رجال مصر بأرواحهم فدءًا للوطن، حيث خاض معارك سياسية كبرى للحفاظ على وحدة الوطن وحياة المواطن، ففي ظل هذه الأزمات لم يغفل الرئيس أبناء شعبه فبدأ بصحة المواطن من خلال مبادرة 100 مليون صحة وبل وتحسين ظروف معيشتهم فى حياة كريمة.

وتابع أن الدولة تتكفل بمليارات الجنيهات لتوفير ظروف حياتية أفضل للمواطن المصري، وفى خضم هذا كله تظهر خفافيش الظلام، ببث اليأس فى نفوس المصريين مستخدمين القلم ومواقع التواصل فى محاولة هدم ما يحاول بناءه الرئيس.

ولفت إلى أن العضو المفصول من حزب الوفد، دأب على السخرية الدائمة من مبادرة حياة كريمة من خلال صفحته على موقع فيس بوك والمسماة يحيا الوفد، فبدلا من أن ينضم لصفوف شرفاء الوطن، أنضم لأعداء الوطن.

وأضاف أنه سخر من مبادرة الرئيس وأسماها حياة أميرة، بدلًا من حياة كريمة، فما الذى يدفع هذا الشخص للإساءة لوطنه والسخرية من مبادرة رئيسه بل وازدراء أهله أبناء شعب مصر، لذا نطالب بالتصدي لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.