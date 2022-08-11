بعد السعودية.. الطيران الإسرائيلي يحلّق فوق سلطنة عمان قريبا

قالت شركة طيران العال الإسرائيلية، الخميس، إن حصولها على إذن بالتحليق فوق سلطنة عمان متوقع “في غضون أيام”، يأتي ذلك بعد حصولها رسميا على الموافقة بعبور الأجواء السعودية قبل أسابيع.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة طيران العال الإسرائيلية دينا بن تال للصحفيين “إن الشركة تلقت بالفعل الموافقة للتحليق في أجواء المملكة العربية السعودية لكنها تحتاج أيضا إلى التحليق فوق سلطنة عمان لتقليص وقت رحلاتها إلى آسيا”.

وكانت هيئة الطيران السعودية، قد أعلنت عن فتح أجواء المملكة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات عبور الأجواء السعودية وفاءً لالتزامات المملكة بموجب اتفاقية شيكاغو للعام 1944.

وكان فتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل أحد محاور تركيز زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الشهر الماضي إلى البلدين اللذين لا توجد بينهما علاقات رسمية. ووافقت الرياض من حيث المبدأ.

وزير الخارجية السعودي: فتح الأجواء للطيران ليس تمهيدا للتطبيع مع إسرائيل

ويوم 17 جويلية 2022، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن قرار الرياض رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران لاستخدام مجالها الجوي لن يكون مقدمة للتطبيع مع إسرائيل.

وأكد فيصل بن فرحان في مؤتمر صحفي عقب قمة جدة للأمن والتنمية التي حضرها الرئيس الأميركي أن “هذا لا علاقة له بالعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل”، مضيفا أنه “ليس في أي حال من الأحوال تمهيدا لخطوات لاحقة”.

وأعلنت الرياض، الجمعة، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأميركي إلى المملكة السعوديّة فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية”.

وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنّها قرّرت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية” التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.

ويرفع هذا الإعلان فعليًا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

السعودية ترفع الحظر عن تحليق الطيران الاسرائيلي في أجوائها

ويوم 15 جويلية 2022، رحبت وزيرة النقل الإسرائيلية ميراف ميخائيلي الجمعة، بقرار السعودية رفع القيود المفروضة على جميع شركات الطيران التي تستخدم مجالها الجوي، معتبرة أنها “خطوة مهمة” ستسمح “بتعزيز” العلاقات بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط.

وقالت ميخائيلي في بيان: “سيسمح للرحلات الجوية الإسرائيلية الطيران في الأجواء السعودية، وهذه خطوة مهمة من جانب المملكة العربية السعودية ستسمح بتعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وستقلل بشكل كبير أوقات الرحلات وتخفض الأسعار”.

وأعلنت السعوديّة فتح أجوائها “لجميع الناقلات الجوّية”، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل، قبيل ساعات على وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة .

وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنّها قرّرت “فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية” التي تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.

ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.

وأشارت هيئة الطيران المدني السعودية إلى أن هذا القرار جاء “استكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصّة عالميّة تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي”.