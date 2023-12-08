بعد السعوديين.. فريق آخر يرغب في جلب بن رحمة

دخل نادٍ آخر سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويرغب مسؤولو نادي أولمبيك ليون الفرنسي في الاستفادة من خدمات بن رحمة، يقول موقع “ماكسي فوت” في تقرير له بِهذا الشّأن نشره، الجمعة.

ووفقا للمصدر الفرنسي، فإن فرص بن رحمة في خوض كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار شهر جانفي المقبل ضئيلة، وهو ما شجّع إدارة ليون على التخطيط لِانتداب الدولي الجزائري. مُقدّرا قيمته المالية في سوق الانتقالات بِمبلغ 25 مليون أورو.

وتابع بن رحمة من دكّة البدلاء آخر مقابلتَين لِفريقه وست هام في “البريمرليغ”، كما اكتفى بِخوض 4 لقاءات فقط أساسيا في هذه المنافسة، من أصل 15 مواجهة. وهي أرقام سلبية مُحرّضة على تغيير الأجواء. مثلما فقد بن رحمة منصبه الدولي في صفوف “الخضر”، حيث غيّبه جمال بلماضي عن آخر مقابلتَين أمام الصّومال والموزمبيق.

وبِدوره، يُعاني فريق ليون حيث يتذيّل لائحة ترتيب البطولة الفرنسية، بعد مرور 14 جولة. عِلما أن بن رحمة يعرف جيّدا “اللّيغ 1″، ذلك أنه سبق له ارتداء زيَّي ناديَي نيس وأونجي، وغيرهما.

وهكذا التحق أولمبيك ليون الفرنسي بِفرق سعودية، ترغب بِدورها في جلب سعيد بن رحمة الشهر المقبل.