بعد السويد.. عطاف في زيارة رسمية إلى فنلندا

حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف مساء الأربعاء، بعاصمة فنلندا هلسنكي، في زيارة رسمية يقوم بها إلى البلاد.

وتأتي هذه الزيارة، وفق ما ذكره بيان للخارجية، “في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي بين البلدين، وإضفاء المزيد من الزخم على تعاونهما الثنائي. لا سيما في الميادين الاقتصادية”.

وسيعقد وزير الدولة خلال الزيارة، “جلسة عمل مع وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونان. كما ينتظر أن يتم استقباله من قبل السلطات العليا في هذا البلد الصديق”.

مباحثات لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع السويد

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى عطاف في السويد، محادثات مع الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للصناعة السويدية كريستين باكستروم.

وخصّص اللقاء، حسب ما أفاد به بيان للخارجية، لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر والسويد في الميادين ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

“وذلك على ضوء المزايا التكاملية التي يتمتع بها الطرفان. والتحسينات الهامة التي طرأت على بيئة الاستثمار في الجزائر خلال السنوات الأخيرة”، يقول البيان.

وبتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ عطاف مساء الثلاثاء بستوكهولم، في زيارة رسمية إلى مملكة السويد. “لبحث آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. بناءً على الفرص والإمكانيات والمزايا الاقتصادية التي يزخران بها”.