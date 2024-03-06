بعد الشائعات التي رافقت اختفاءها .. الأميرة كيت تظهر مبتسمة بوجه متعب! (صور)

بعد الشائعات التي رافقت اختفاءها منذ خضوعها لعملية جراحية على مستوى البطن في جانفي الماضي، ظهرت الأميرة كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني وليام، للعلن مبتسمة لكن بوجه متعب.

وبحسب ما أفادت صحف بريطانية فقد شوهدت أميرة ويلز يوم الإثنين 4 مارس رفقة والدتها داخل سيارة بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة.

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وظهرت الأميرة في الصورة المتداولة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وهي تضع نظارة شمسية بملامح متعبة عكستها ابتسامتها الهادئة، حيث كانت والدتها تقود السيارة وهي تجلس في المقعد الآخر إلى جانبها.

وفي نهاية شهر فيفري قالت تقارير إخبارية إن كيت ميدلتون، زوجة ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام اختفت عن الأنظار منذ عيد الميلاد، وتحديدا بعد خضوعها لجراحة في البطن.

وازدادت التساؤلات بشأن سر اختفاء أميرة ويلز البالغة 42 عاما، بعد اعتذار الأمير ويليام، الثلاثاء، عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين، في قلعة وندسور، “لأسباب شخصية غير محددة”.

ورفض القصر الإدلاء بأي تفاصيل أخرى، بحسب وكالة رويترز التي نقلت عن مصدر ملكي أن صحة الأميرة كيت “تتحسن”.

وأرجأ الأمير ويليام واجباته الرسمية للاعتناء بزوجته وأطفالهما الثلاثة بعد العملية الجراحية، قبل العودة لاستئناف مهامه في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن كثرة الأحاديث بشأن الوضع الصحي للأميرة دفعت مصدرا من داخل القصر الملكي لمحاولة وقف الشائعات، بالتصريح لمجلة “بيبول” الأميركية، إن صحة الأميرة كيت جيدة.

وأعلن مكتب ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، الثلاثاء، أن الأمير اعتذر عن حضور مراسم تأبين “والده الروحي” ملك اليونان الراحل قسطنطين في قلعة وندسور لأسباب شخصية غير محددة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وضعها الصحي الذي “لا يُعرف عنه سوى القليل، تسبب في الكثير من التخمينات والقلق ونظريات المؤامرة”.

وذكرت أن بيان قصر كنسينغتون عن عملية الأميرة كيت كان بمثابة “لغز للجمهور”، حيث قال إنها جراحة في البطن دون تحديد أكثر من ذلك، مضيفة أن هذه العبارة “قد تشير إلى الكثير من الأشياء”، إذ لم يقدم البيان تفاصيل بخلاف أن حالتها “ليست سرطانية”.

وبحسب بيان القصر، فإن الأميرة تتعافى في منزلها بعد خروجها من المستشفى، ومن غير المرجح أن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أيضا، أن نقص المعلومات حول الأميرة كيت تسبب في ظهور تكهنات حول وضعها الصحي. وتطرقت إلى مزاعم الصحفية الإسبانية “Concha Calleja”، التي قالت إن مصدرا داخل العائلة المالكة أكد لها أن الأميرة “عانت من مضاعفات خطيرة بعد الجراحة، مما تطلب اتخاذ إجراءات لإنقاذ حياتها”.

وفي بيانه حول العملية الجراحية، أكد قصر كنسينغتون أنه “لن يكون هناك تحديثات بشأن الوضع الصحي للأميرة إلا حينما تكون هناك معلومات جديدة”.

كما تحرك القصر ورد على ادعاءات الصحفية الإسبانية، ووصفها بأنها “سخيفة ومحض هراء”.

من جانب آخر أشارت تقارير إلى أن كيت ميدلتون «تتعافى» بعد الإجراء الطبي الذي خضعت له في 16 جانفي الماضي. وبعد مرور شهر واحد فقط على إجراء الجراحة، أخذت إجازة في ساندرينغهام في نورفولك بإنجلترا، لتستمتع ببعض الهواء النقي.

وأشارت الخبيرة الملكية جيني بوند إلى أن الرحلة كانت بمثابة «تغيير مرحَّب به للغاية» بالنسبة لها منذ أن غادرت المستشفى في 29 يناير. وقالت: «أحد الأشياء الرائعة في نورفولك هو أنه يمكن الوصول إليها بسهولة من لندن».

وتابعت: «أعتقد أنه من المشجع للغاية أن تكون كيت بصحة جيدة بما يكفي للقيام بالرحلة إلى ساندرينغهام. وهذا يُظهر أنها تتعافى بشكل جيد».