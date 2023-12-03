بعد الشمال.. جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها، وذلك مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال لأماكن المدنيين في القطاع.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة “إكس”، ودعا أدرعي سكان خان يونس من أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم.

وطالب أدرعي سكان هذه الأحياء بالانتقال إلى أحياء الفخاري والشابورة والزهور وتل السلطان.

كذلك نشر أدرعي خارطة لما سمّاها “مناطق الإخلاء”، قسّم بموجبها قطاع غزة إلى “بلوكات”، تمهيداً لمرحلة جديدة من الحرب، حدد من خلالها الأماكن التي سيستهدفها بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقاً، بحسب ادّعائه.

سبق أن قصف جيش الاحتلال العديد من المناطق التي وصفها بـ”الآمنة”، كما أنه استهدف مراراً المهجرين قسرياً من سكان غزة، أثناء نزوحهم نحو الجنوب من طرقات سبق أن حددها لهم الاحتلال وقال إنها “طرق آمنة”.