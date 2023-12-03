-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية حول الطقس: أمطار عبر 5 ولايات شرقية
العالم

بعد الشمال.. جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس

الشروق أونلاين
  • 112
  • 0
بعد الشمال.. جيش الاحتلال يدعو لإخلاء أحياء في خان يونس
ح.م
الاحتلال يقصف أبراجا سكنية بخان يونس

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها، وذلك مع اشتداد وتيرة قصف الاحتلال لأماكن المدنيين في القطاع.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، نشره على حسابه بمنصة “إكس”، ودعا أدرعي سكان خان يونس من أحياء المحطة، والكتيبة، وحمد، والسطر، وبني سهيلا ومعن، إلى إخلاء منازلهم.

وطالب أدرعي سكان هذه الأحياء بالانتقال إلى أحياء الفخاري والشابورة والزهور وتل السلطان.

كذلك نشر أدرعي خارطة لما سمّاها “مناطق الإخلاء”، قسّم بموجبها قطاع غزة إلى “بلوكات”، تمهيداً لمرحلة جديدة من الحرب، حدد من خلالها الأماكن التي سيستهدفها بما يسمح للسكان بمغادرتها مسبقاً، بحسب ادّعائه.

سبق أن قصف جيش الاحتلال العديد من المناطق التي وصفها بـ”الآمنة”، كما أنه استهدف مراراً المهجرين قسرياً من سكان غزة، أثناء نزوحهم نحو الجنوب من طرقات سبق أن حددها لهم الاحتلال وقال إنها “طرق آمنة”.

مقالات ذات صلة
هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة

هولندا متهمة بالتواطؤ مع الكيان في عدوانه على غزة

إدانة عربية أممية للصهاينة

إدانة عربية أممية للصهاينة

الصهاينة يستأنفون حرب الإبادة في غزة

الصهاينة يستأنفون حرب الإبادة في غزة

الإمارات : الوفد الإيراني ينسحب من قمة المناخ احتجاجا على حضور ممثلي الكيان

الإمارات : الوفد الإيراني ينسحب من قمة المناخ احتجاجا على حضور ممثلي الكيان

حماس : لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان

حماس : لا مفاوضات ولا تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان

حماس تعلن مقتل 60 جنديا إسرائيليا في كمين بغزة

حماس تعلن مقتل 60 جنديا إسرائيليا في كمين بغزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد