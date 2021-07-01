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بعد الصحراء الغربية.. هل تراجع بايدن عن قرار ترامب حول الجولان؟

الشروق أونلاين
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بعد الصحراء الغربية.. هل تراجع بايدن عن قرار ترامب حول الجولان؟

 تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي خبرا يدعي ناشروه أن إدارة بايدن تراجعت عن قرار ترامب الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتل في خطوة هي الثانية  بعد تراجعها عن القرار المتعلق بالصحراء الغربية.

 ومنذ توليه الحكم خلفا لدونالد ترامب، ظهرت عدة مؤشرات عن تراجع ادارة جو بايدن عن قرار سلفها بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وحول الجولان أظهر فريق تقصي صحة الأخبار لوكالة فرانس بس أن هذا الادعاء غير صحيح، إذ لم يصدر أي إعلان أو موقف مماثل عن واشنطن حتى تاريخ صدور هذا التقرير، بل على العكس من ذلك، نفت الخارجية الأميركية ما تردّد بهذا الشأن.

وجاء في المنشور “إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتراجع عن اعتراف الولايات المتحدة التاريخي بالسيادة الصهيونية على مرتفعات الجولان”.

وعاد فريق تقصي صحة الأخبار لفرانس برس إلى أصل الخبر والذي انتشر على مواقع التواصل وأيضاً على مواقع إخبارية ووسائل إعلام عربيّة وعالميّة.

ونشر هذا الخبر في موقع “واشنطن فري بيكون” الأميركي في مقال تحدث فيه ناشره عن تبدّل في سياسة الإدارة الجديدة في بعض الملفات المتعلّقة بالشرق الأوسط، ويتحدّث أيضاً عن سخط بين الجمهوريين جراء هذه المواقف.

ونفت وزارة الخارجيّة الأميركية حصول أي تبدّل في موقف واشنطن وقالت في تغريدة “سياسة الولايات المتحدة في ما يتعلّق بالجولان لم تتغيّر، والتقارير التي تتتحدّث عن غير ذلك غير صحيحة”.

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