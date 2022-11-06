بعد الضجة التي أثارتها تصريحاتها الأخيرة.. ميار الببلاوي تتحدث عن الانتحار

تحدثت الفنانة المصرية المعتزلة، ميار الببلاوي عن الانتحار على خلفية انزعاجها من الضجة التي أثيرت بشأن تصريحاتها الأخيرة عن مشاهدها الجريئة.

وأعربت الببلاوي عن انزعاجها وحزنها من الانتقادات التي تعرضت لها بسبب تصريحاتها عن الفنانة نجلاء فتحي ومحاولة إقناع الأخيرة لها بأداء أحد المشاهد الجريئة في شهر رمضان.

وأشارت في تدوينة عبر حسابها على إنستغرام إلى أنها بسبب الهجوم عليها ودخولها في حالة نفسية فكرت في الانتحار وما يمنعها عن القيام بذلك كونه حراما، مضيفة أنها تشعر بالظلم والافتراء عليها .

وقالت الفنانة: “كفاية استحلفكم بالله كفاية، لولا إن الانتحار حرام استغفر الله العظيم كنت قتلت نفسى .. عمرى ما حسيت كمية الظلم دى إلا اليومين دول والله، ربى شاهد على الافترا” .

وأضافت: “الناس اتهمتنى بيه لمجرد إنى قولت الحق أو حبيت ادافع عن نفسى، تبريراتكم غير مقبولة عندى ومش صح وافترا .. ارحمونى يرحمكم ربنا، طب أهج واسيب بلدى واتغرب أنا وابنى أعمل إيه يا خلق” .

أصيبت باكتئاب وابنها تأثر.. فنانة معتزلة تدفع ثمن الحديث عن مشاهدها الجريئة

ودفعت الببلاوي ثمن حديثها في برنامج تلفزيوني عن مشاهدها الجريئة في فيلم “ديسكو ديسكو”، غاليا، إذ دخلت في حالة اكتئاب وابنها تأثر.

وأوضحت الببلاوي أنها لم تقصد أن تتصدر الترند بتصريحاتها عن مشاهدها الجريئة وانتقادها لنجلاء فتحي وإلهام شاهين وأيضا أحمد رزق، كما كشفت عن دخولها في حالة اكتئاب وتعرض ابنها لحزن كبير بسبب ما يكتب عنها في المواقع الإخبارية.

وقالت في منشور عبر حسابها على فيسبوك يوم 1 نوفمبر: “أنا مش هدافع عن نفسي ومش هقول إني صح بس ربنا شاهد إني بتكلم بعفوية ومبعرفش أتخابث ولا قصدى أي إساءة لأي حد من زملائي اللى بحبهم وبقدرهم وبعتز بأي عمل شاركتهم فيه طوال السنين الي فاتت”.

وأضافت: “أنا لا عاوزة أجيب سيرة الفيلم ولا المشهد ولا يشرفني.. ونفسي أنسى والناس تنسى بس معرفش ليه بعد 25 سنة بينبشوا في الماضي.. في فنانات عاملين مئات الأفلام وفيها مشاهد نسأل الله المغفرة اشمعنى ميار اللي لازم تترجم وتتبهدل وكل اللي عاوز يعمل شو يبقى عليا”.

وتابعت: “أنا برفض كل يوم مقابلات في برامج لكن مروة صبري أخت زميلتي عبير وبحبهم هما الاثنين غير كده أنا حرمت أي مقابلة غير لما أعرف طبيعة الأسئلة وهركز فى كل كلمة ومش هذكر أسماء ولا مواقف بس الصحفيين واليوتيبورز يرحموني من العناوين اللي ملهاش علاقة بالكلام اللي جوه الفيديو”.

عن تصدرها الترند واتهامها بأنها كانت تبحث عنه، قالت الفنانة: ” -حد الله- أني أركب التريند بشتيمة الناس ليا وعلشان أكدلكم أنا محولة موبايلي ومبردش على أي صحفي.. أنا نفسيتي تعبت وجالي اكتئاب وابني مضايق جدا وأختي كده كفاية”.

وأضافت: “وبالنسبة لأنى بعمل كده علشان أنا اتنسيت وعندي حب للظهور قولوا اللى يعجبكم أنا ناجحة في برنامجي ولله الحمد وراضية بيه ولو جالي شغل فدا رزق أشكر عليه ربنا مجاليش مش هلجأ للطرق الرخيصة دي علشان أشتغل وبالنسبة للميكب والرموش والضوافر حاضر هشلهم علشان أبقى كده واجهه للحجاب دا كل اللى عندى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد”.

واجتاح اسم الفنانة الشبكات بسبب قولها إنها رفضت تصوير مشهد جريء في نهار رمضان وكانت تنتظر آذان المغرب خوفا من انتهاك حرمة الشهر الفضيل، لتنهال عليها الانتقادات من كل حدب وصوب.

وتساءل نشطاء كيف لا يكون عندها مشكل في المشهد ويكون عندها مشكل في التوقيت؟ لافتين إلى أن من يخاف الله لا بد وأن يعتزل المحرمات والشبهات دون تردد، فيما دافع عنها آخرون بالقول إنها كانت شابة وجميلة ومن الطبيعي أن تغتر والأهم أنها رجعت لطريق الصواب واعتزلت الفن والعفن وارتدت الحجاب.

وكانت ميار الببلاوي ظهرت في برنامج “قعدة ستات” من تقديم مروة صبري عبر قناة “القاهرة اليوم” وتحدثت عن مشاهدها الجريئة في فيلم “ديسكو ديسكو” وحكت كواليس تصويرها في رمضان.

وقالت “الفيلم كله متصور في رمضان وأنا عندي عقدة من موضوع رمضان دا، آه كنت شابة وبلبس عادي، لكن كان في مشهد مع عمرو عبد الجليل مكنتش عاوزة أصوره لأن كنا في رمضان لدرجة أني دخلت الحمام وقفلت على نفسي بالمفتاح وقعدوا يخبطوا عليا كنت مستنية المغرب يأذن قلت لنفسي حتى لو استغفر الله العظيم هعمل حاجة غلط ميبقاش في الصيام”.

عن الإساءة للفنانة نجلاء فتحي قالت الببلاوي خلال اللقاء أنها كانت المنتجة، ولما رفضت تصوير المشهد قبل الإفطار، سألتها نجلاء عن السبب فردت: “مينفعش مشهد جريء قبل الفطار، نعمله بعد الفطار”، فردت نجلاء فتحي: “رمضان الفقراء وليس الأغنياء”.

وأثناء عرض البرنامج لأحد مشاهدها الجريئة بكت الفنانة وطالبت بالتوقف عن ذلك، كما طالبت بمسح جميع أعمالها القديمة.

يذكر أن فيلم “ديسكو ديسكو” إنتاج 1993 بطولة نجلاء فتحي، وصلاح ذو الفقار، ومحمود حميدة، وشريف منير، وعمرو عبد الجليل، ووفاء عامر، وعبد الله محمود، وميار الببلاوي، تأليف عبد الحي أديب وإخراج إيناس الدغيدي.