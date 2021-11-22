بعد الضجة التي أثارها.. فيديو فضيحة شيرين بوتلة يحصد 7 مليون مشاهدة!

حصد فيديو فضيحة الفنانة الجزائرية، شيرين بوتلة، المسرّب من الفيلم الفرنسي الذي أدت يطولته، 7 مليون مشاهدة في وقت قياسي، بعد الضجة التي أثارها.

واجتاح المقطع المصور الذي يحوي مشاهد جريئة وخادشة للحياء، مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصد ملايين المشاهدات والتعليقات.

ونشب صراع بين عدة جبهات عبر فيسبوك وتويتر، بين من ينتقدون بوتلة ويعيبون عليها تسجيل تلك المشاهد ومن يدافعون عنها ويرون في تصرفاتها حرية شخصية لا ينبغي التدخل فيها.

وتداول نشطاء بكثير من السخط منشورا عن بوتلة التي قالوا بانها تصر على استفزاز أبناء بلدها، بعد مشاركتها عبر ستوري إنستغرام آخر تصريحات المرشح للرئاسيات الفرنسية إريك زمور والتي أنكر فيها أصوله الجزائرية!

الفنانة الجزائرية شيرين بوتلة تصدم متابعيها بمشاهد جريئة في فيلم فرنسي!

وصدمت بوتلة، متابعيها عقب ظهورها في مشاهد جريئة في الفيلم الفرنسي Christmas Flow.

واستهجن نشطاء عبر مواقع التواصل، تسجيل الفنانة الجزائرية لمشاهد مع بطل الفيلم، تتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية، والتي تعكس حسبهم عدم احترامها لبلدها العربي المسلم المحافظ.

ودشن نشطاء عبر تويتر، هاشتاغ “شيرين بوتلة المومس” عقب الظهور الذي وصفوه بالمخزي والمهين لكرامة المرأة المسلمة.

وأكدوا على أن الجزائرية كانت في حقبة الاستعمار تغطي جسدها بفضلات الأنعام والأبقار كي لا يتمكن الفرنسي من لمس جسدها، لافتين إلى أن بوتلة أعطت جسدها مجانا وأظهرته في وضعيات غير لائقة مقابل المال.

ودعت الفنانة الجزائريين، بعد الهجوم الشرس عليها إلى التوقف عن الانتقاد السلبي، حيث صرحت: “الجزائريين ليسوا مثاليين ومقدسين، أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل”.

يذكر أن الفيلم الفرنسي المعروض على شبكة “نيتفليكس” يتحدث عن قصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها، أدت دورها شيرين بوتلة، التي تألقت في الفيلم الجزائري “الخاوة”.

وليست المرة الأولى التي تثير فيها بوتلة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق لها الظهور في فيديو تدافع من خلاله عن المثلية الجنسية.

وكان أول ظهور لشيرين بوتلة وهي قريبة الموسيقار صافي بوتلة والد النجمة الهوليودية صوفيا بوتلة، في عام 2017 في مسلسل “الخاوة”.

شاركت في فيلم “بابيشة” للمخرجة “مونيا مدور” الذي شارك في مسابقة “أسبوعي المخرجين” في مهرجان كان السينمائي الدولي.