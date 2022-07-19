بعد الضجة التي أحدثها ظهوره بالجينز على دراجة الهارلي.. الكلباني يرد على منتقديه

رد الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، على منتقديه بعد الضجة التي أحدثها ظهوره بالجينز، جالسا على دراجة الهارلي.

وقال الكلباني في تصريح لموقع “مصراوي”: “استهجان البعض لتصرفاتي هو تنمر. ليس من حقهم الإنكار، وليس من اهتمامنا الرد عليهم”. وتساءل “إذا كان ركوب الدراجة حراما فليأتنا بالدليل وإن كان حلالا فعلام الإنكار؟”.

وقال في تغريدة على تويتر ردا على أحد المنتقدين: “يعني لبس البشت (عباءة للرجال) هو اللي يخدم الإسلام؟” بعدما كتب الأول: “صراحة يا شيخ لباسك على الدباب (الدراجة النارية) غير لائق ولايخدم الإسلام”.

وغرد في منشور آخر: “كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا، والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا”.

وشنّ ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الشيخ عادل الكلباني، الإمام السابق للحرم المكي، بعد ظهوره مرتديا الجينز ويقود دراجة “هارلي”.

وتداول مستخدمون، الأحد 17 جويلية 2022، مقطعا مصورا للكلباني وهو يرتدي سروال جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز”، ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي.

وفي المقطع المتداول سأل الكلباني صاحب الدراجة عن السرعة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150 ورد الأخير قائلاً: “ما اني بسرع.. أسير على 120 أو 140″، وتابع: “نفداك يا شيخ عادل”.

وقال معلقون إن مظهر الشيخ ذاك لا يتناسب ومكانته الاجتماعية وتاريخه كإمام وخطيب للمسجد الحرام، فيما ذهب رأى آخرون بأنه كان محروما من الترفيه حينما كان في منصب الإمامة!

وسبق للكلباني أن أثار الجدل، حينما ظهر في مقطع فيديو دعائي لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش، ثم صرح لقناة “SBC”: “ما دريت إنه إعلان الأول كانت دعوة لزيارة الكومبات فيلد. وقالوا نبغى نصور بس للشركة، وأصروا على ذلك”.

وأضاف: “ما قابلت إلا سعيد العويران كان جاي يسوي نفس الإعلان. أما البقية ما شفتهم وصوروا اللقطة حقتنا وبعدين معالي المستشار (تركي آل الشيخ) هو اللي نزل الإعلان. لكن المرة الثانية قالولي فوافقت . ناسبتني الفكرة”.