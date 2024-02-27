بعد الضجة الواسعة ودعوات المقاطعة.. إيقاف تصدير الكسكس المغربي للكيان الصهيوني
أعلنت شركة “داري” المغربية عن إيقاف تصدير الكسكس للكيان الصهيوني بعد الضجة الواسعة التي أعقبت أنباء توقيعها عقدا مع شركة إسرائيلية، وتعالي الأصوات المطالبة بالمقاطعة.
وبحسب ما أفادت صحف مغربية فقد أوقفت “داري” تصدير منتجاتها نحو إسرائيل، من باب “الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.
وأوضحت الشركة في بيان تداولته عديد المواقع الإخبارية أنها لا تعتزم تصدير أي من منتجاتها نحو السوق الإسرائيلي.
وكشف البيان أنه يجري تسويق منتجات “داري” المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس، وعزا ذلك إلى “الجهود المبذولة منذ أكثر من 25 سنة”.
وأضافت: “إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات “داري”، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها”. وأضافت أن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين.
وانتقد البيان “بعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعة الشركة المغربية داري وعلامتها التجارية”.
واعتبرت أن “ما يتم ترويجه مجرد أخبار زائفة”، مؤكدة أنها “لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك”.
وأوضحت أنها ليست شركة إسرائيلية، بل هي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها 100% عائلة مغربية أصلها من فكيك، شرق البلاد.
ذباب المخزن يتهم الجزائر بالتحريض على مقاطعة المنتجات المحلية!
وانتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي عدة تدوينات تتهم الجزائر بالتحريض على مقاطعة المنتجات المحلية لضرب الاقتصاد المغربي، على الرغم من أن ذباب المخزن هو من يحاول تشويه سمعة التمور الجزائرية بمناسبة وبدونها.
وبعد الحملة التي شنها مغاربة شرفاء ضد “كسكس داري” الذي ارتمت الشركة المنتجة له في أحضان الصهاينة، ظهر اسم الجزائر كمحرض رئيسي على المقاطعة، مع الزعم أن منتجات جزائرية أيضا تصدر للاحتلال، وذلك تحت شعار “ودت الزانية لو أن كل النساء زانيات”!
هذه هي التمور الجزاىرية ياغبية اما التي في العلبة نطعمها للدواب pic.twitter.com/I6bnsC8rHi
— ساسي (@ssy2077537) February 26, 2024
ويعمل ذباب المخزن على الزج باسم الجزائر ونفث سمومه عليها لإفشال حملة المقاطعة المغربية والتغطية على فضيحة التصدير للكيان الصهيوني كي يطعم جنوده المحاربين لأبناء فلسطين.
🚨عاجل
حقيقة الحملة المغرضة التي تقودها #الجزائر الخبيثة ضد منتجات🇲🇦 #المغرب والدور على #كسكس_داري
لا تنجروا وراء بروباغاندا الأعداء🇩🇿 https://t.co/vLchGHQNwl pic.twitter.com/PLJ8EaV3qq
— مصطفى (@willis99willis) February 25, 2024
وزعمت بعض الحسابات الحاقدة أن محاولة تشويه سمعة كسكس داري هدفها الترويج لكسكس جزائري رديء، وأن المنتوج المغربي يباع في السوق الجزائرية بسعر خيالي يعادل ربع الراتب الشهري، وهي الكذبة التي لا يمكن تمريرها على طفل صغير لأن “كسكس داري” لا يصدر إلى الجزائر، وإن حصل فلا يمكن أن يتعدى سعره دنانير معدودات لأن الساحة الجزائرية مليئة بالماركات ذات الجودة العالية.
⁉️هل تعلم
الكسكس المغربي #كسكس_داري يباع في #الجزائر بسعر خيالي
1kg= 6.915dz = 315 Dh= 31,5$
⚠️للتذكير ، الأدنى للأجر في الجزائر هو 148$ في الشهر، بمعنى:
1kg كسكس🇲🇦 يعادل ربع الراتب الشهري🇩🇿
كم أنت غالي يا🇲🇦 و أنت رخيص يا 🇩🇿 pic.twitter.com/VCOaFDmq1s
— مصطفى (@willis99willis) February 24, 2024
🚨فضيحة
📌جزائري بفرنسا ينتج كسكس رديئ تحت شعار زائف
“على الطريقة المغربية”
📌يستعملون #كسكس_داري🇲🇦
📌في الأخير تم فضح رداءة المنتج
⁉️سؤال
لماذا لا يستعملون كسكس جزائري
✅خلاصة:
هل فهمتم الآن،
أن #الجزائر 🇩🇿وراء سرقة و تشويه منتجات و تراث #المغرب pic.twitter.com/Jt9cTjI1XS
— مصطفى (@willis99willis) February 25, 2024
بسح و الله انا عمري شفت في دزاير كسكس داري ولا ما نعرف وش اسمه منين رجعت انه الجزائر تستورده😂😂😂🤦 pic.twitter.com/0V1oDxVVpX
— idris sirdi (@sirdi3926) November 19, 2023
وذهب آخرون للقول أن التحريض على مقاطعة “كسكس داري” جاء ردا على “حملة مقاطعة التمور الجزائرية” التي يشنها ذباب المخزن في كل عام مع اقتراب الشهر الفضيل، مع أن التمور الجزائرية غنية عن التعريف وأثبتت كل التحاليل أنها لا تحتوي على أي مواد مسرطنة.
جاء ذلك بعد طلب المغاربة مقاطعة الثمور الجزائرية لأنها مسرطنة حسب ما يروجه بعض الإعلام، لكن كسكس داري غير مسرطن لأن المغرب لم يعرف تجارب نووية كما قامت به فرنسا جنوب الجزائر بمعرفة جميع دول العالم.
من جهة أخرى، هذه المقاطعة يروج لها في فرنسا مقابل إشهار كسكس جزائري “Amor”.
— Aqqaoui Driss (@AqqaouiDriss3) February 25, 2024
وتساءل نشطاء ما دخل الجزائر في مقاطعة “كسكس داري”، إذ أن المنتوج مغربي والحملة مغربية والقضية واضحة وهي غضب المغاربة الشرفاء من التصدير للاحتلال الإسرائيلي، أما التمور فهي جزائرية والحملة ضدها مغربية!!!
ومنذ أيام دعا ناشطون مغربيون عبر منصة إكس لمقاطعة منتج محلي يدعم الاحتلال، حيث دشنوا هاشتاغ “كسكس داري ما يدخل داري”، ليشن ذباب المخزن المغربي حملة مضادة بعنوان “كسكس داري ديما في داري”.
وأعرب “مغربيون شرفاء” عن غضبهم من توقيع شركة “داري” لعقد شراكة مع “تومر” الإسرائيلية من أجل تصدير الكسكس والعجائن للكيان الصهيوني، حيث وجهوا للشركة المحلية انتقادات لاذعة في ظل استمرار العدوان على غزة.
اللهم إني ابرأ إليك من شراء كسكس داري الذي أمد المحتلين وشارك معهم، وأدعو الجميع لمقاطعته pic.twitter.com/iOJZE7CnGs
— الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) February 25, 2024
وأكد الكثيرون على ضرورة مقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال، والتي من بينها منتجات شركة داري التي وقعت دون حياء على اتفاقية تصدير الكسكس والعجائن، إلى الصهاينة كي يطعموا جيشهم ويستمروا في جرائمهم.
ألذ كسكس ما يحضر باليد إضافة للسميد😋 خليك من من داري بجميع أنواعها تذكر من يموتون جوعا لا ماء لا خبز💔 خليك راجل كوني امرا #قاطعوا_داري pic.twitter.com/5y4XehdvmH
— شاعرة الحمراء ❤🗡🏇 (@nafi28251) February 23, 2024
كسكس “داري” لجيش الإحتلال الصهيوني كي يفجر “داري” . pic.twitter.com/3aCLJxb5UL
— Chaabane ahmed (@chamanedoux) February 24, 2024
في ذات السياق خرج ذباب المخزن من مخابئه ليفشل حملة المقاطعة، بتوجيه الاهتمام نحو جودة “كسكس داري” وضرورة التمسك بشرائه بشعارات رنانة الهدف منها تعويد المغاربة على التطبيع.
يذكر أن شركة داري، تأسست عام 1995، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 45 دولة؛ وخلال الأسابيع القليلة الماضية، قرّرت تصدير الكسكس والمعكرونة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وسط الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة المحاصر، التي أودت بحياة أكثر من 29000 فلسطيني.
يعملون في فرنسا المساندة اسراءيل
يعملون في امريكا المساندة اسراءيل
يقدمون الغاز للدول الداعمة اسراءيل
يعملون لدى شركات أجنبية تساند اسراءيل
يغردون في التويتر أرباحه لاسراءيل
حلم من أجل الفيزا و قوارب الموت إلى اروبا التي تنتصر لاسراءيل
ثم يخرج علينا قاطعوا كسكس داري pic.twitter.com/EOAnUmNqps
— باي_باي🇲🇦🇲🇦🇲🇦 (@MMohamed17925) February 24, 2024