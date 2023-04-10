بعد الضجة بشأن مذهب فقهي جديد.. هذا رد أكاديمي سعودي على المغامسي!

رد الأكاديمي السعودي تركي الحمد على ما أعلنه الداعية، صالح المغامسي، بعد الضجة التي أحدثها تصريحه بضرورة إقامة مذهب إسلامي جديد.

وقال تركي الحمد في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر: “لا أظن بل أجزم أن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة، بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور، كان معبرا عن حاجات المجتمعات أيامها، ولكنه أصبح عبئا على المسلمين في العصور اللاحقة في الكثير من جوانبه”.

وأضاف: “لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين”.

وأردف موضحا في تغريدة أخرى، بشأن نقد التراث إنه “نقد يعتمد على المناهج الحديثة في البحث العلمي، مع الاستئناس بطرق البحث القديمة دون الاعتماد الكلي عليها”.

وشدد على “أننا لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، بقدر حاجتنا إلى التقليل منها، بل والتخلص من معظمها، التي تناقش أمورا لم يعد لها وجود”.

أما عن حاجة المسلم المعاصر للتنظيم والتشريعات الجديدة، التي تواكب المشكلات الجديدة، فالقانون حسبه وسلطات الدولة المعاصرة، كفيلة بتحقيقه، دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، بفقههم واجتهاداتهم البشرية المحضة”.

وكان الداعية المغامسي، الإمام والخطيب السابق لجامع قباء بالمملكة، قال في برنامج “ذات مع سامي الجابر” الذي يبث على قناة السعودية الأولى، إنه لا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد، لافتا إلى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية.

وأضاف: “أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يديّ مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا”، وتحدث أيضا عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين.

وأشار إلى أن كلامه سيثير الكثير من الانتقادات، وبرر دعوته بأن هناك “ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد”.

وأشار الداعية إلى أن السند طغى على الأحاديث المنتشرة مما أضر بالناس، “فدخلت أحاديث آحاد، من الصعب نسبتها للنبي”.

وبعد تأكيده أن القرآن هو الكتاب الوحيد غير القابل للمراجعة، أوضح المغامسي بأن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية ولابد من إعادة قراءته وتمحيصه.