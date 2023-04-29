بعد العاصمة.. البليدة تمنع سير السيارات والدراجات النارية المزعجة ليلا

أصدرت ولاية البليدة، قرارا يتضمن منع سير السيارات والدراجات النارية المعدلة التي تصدر منها أصوات عالية مزعجة في الفترة الليلة ابتداء من السبت.

وأفادت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحة “طريقي”، أنه تبعا للقرار الولائي الصادر عن والي ولاية البليدة فإنه سيتم منع سير السيارات والدراجات النارية التي تسبب أصواتها العالية إزعاجا للمارة والساكنة الناتجة عبر إدخال تعديلات عليها، ابتداء من الساعة 22:00 ليلا إلى غاية الساعة 06:00 صباحا.

وتابع البيان أن كل مخالف توضع مركبته في المحشر لمدة 8 ايام وفي حالة العود توضع لمدة 15 يوم كما أن تكاليف المحشر على عاتق المخالف.

وأفادت مصالح الدرك الوطني بأن هذا القرار ساري المفعول ابتداء من السبت.