بعد الغاز.. روسيا لن تبيع القمح سوى بالروبل

أعلن عضو مجلس الفيدرالية الروسي أندريه كليشاس، أن توريد القمح إلى دول العالم سيكون مقابل الدفع بالروبل الروسي، على غرار واردات الطاقة للدول “غير الصديقة”.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فقد ذكر كليشاس أنّ “توريد الحبوب والأسمدة الروسية إلى مختلف دول العالم، سيكون عبر الدفع بالروبل الروسي”.

وأكد المتحدث أنّ كل الصفقات يجب أن تتم وفق هذه الآلية. فيما تستمرّ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية.

وكان وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، قد أعلن أن روسيا تنوي التفاوض مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إمكانية التحوّل إلى تسليم الصفقات بالروبل.

روسيا تعلن عن تسديد دين بالدولار بعملتها المحلية الروبل

وفي 6 أفريل 2022، أعلنت وزارة المالية في روسيا أنها سدّدت بالعملة الروسية الروبل، ديناً كانت قد اقترضته بالدولار الأمريكي.

بوتين يعلن عن قرار بتحويل مدفوعات الغاز نحو أوروبا إلى الروبل الروسي

ويوم 23 مارس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز نحو أوروبا إلى عملة الروبل المحلية. في أسرع وقت ممكن.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، فقد أصدر بوتين بالفعل، تعليمات إلى بنك المركزي ومجلس الوزراء “لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع”.

وقال بوتين في حديث لوسائل الإعلام: “لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار”.

وأضاف:”موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز”.