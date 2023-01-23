بعد الغاز.. مواقد الحطب تهدد حياة العائلات

في ظل الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة، تمكن عناصر الحماية المدنية بولاية الجلفة من إنقاذ شخصين جراء التسمم بالغاز المنبعث من موقد الحطب.

وحسب بيان للحماية فقد تم التدخل ليلة الأحد على الساعة 00 سا و16د بحي الزريعة بالجلفة، من أجل إسعاف وإجلاء زوجين جراء تعرضهما لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من الحطب المستعمل للتدفئة داخل غرفة.

وتشهد عدة ولايات داخلية وسطى وشرقية انخفاضا شديدا في درجات الحرارة القصوى وصلت إلى 6 درجات تحت الصفر.