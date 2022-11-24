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رياضة

بعد الفوز على الأرجنتين.. هكذا مازح أمير قطر وزير الرياضة السعودي (فيديو)

عمر سلامي
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بعد الفوز على الأرجنتين.. هكذا مازح أمير قطر وزير الرياضة السعودي (فيديو)
ح.م
أمير قطر يمازح وزير الرياضة السعودي

أظهر مقطع فيديو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يمزح مع وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز الفيصل، خلال لقائهما، صبيحة الأربعاء.

وقال أمير قطر لوزير الرياضة السعودي: “كيف النومة أمس؟”، قبل أن ينتابهما الضحك سويا، وذلك في إشارة إلى فرحة فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، بهدفين لواحد.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز يوم الثلاثاء، على المنتخب الأرجنتيني، مفجرا أولى مفاجآت مونديال قطر 2022.

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