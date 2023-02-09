بعد القصف.. شقيق ميسي يعتذر لجماهير برشلونة

اعتذر ماتياس شقيق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، لجماهير النادي الكتالوني، عن تصريحاته الأخيرة.

وكان ماتياس قد تحدث مؤخرا، عن أن ميسي لن يعود إلى برشلونة قبل التخلص من رئيس النادي خوان لابورتا، ووصفه بـ”ناكر الجميل”.

ونشر ماتياس بيانا عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيه: “أود تبرير ما قلته على منصات التواصل الاجتماعي، كيف لي أن أفكر في نادٍ كبير مثل برشلونة وتاريخه على هذا النحو، النادي الذي منح عائلتي وليو الكثير”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Matias Messi (@matu_messi10)

وأضاف: “أنا آسف جدا وأعتذر للجميع وخاصة جماهير برشلونة”.

وكان ماتياس، شقيق النجم الأرجنتيني، قد أدلى بتصريحات قال فيها، أن ليو لا ينوي العودة إلى برشلونة في أي وقت قريب وأن عودته ستكون مرتبطة برحيل خوان لابورتا.

وخلال بث مباشر على تطبيق “تويتش” الشهير أوضح ماتياس: “لن نعود إلى برشلونة وإن فعلنا فإننا سنقوم بعملية “تنظيف” كبيرة هناك وسنطرد خوان لابورتا”.

وسبق أن ثارت شكوك حول علاقة محيط ميسي برئيس برشلونة لأنه لم يبذل جهدا كافيا للإبقاء على أسطورة النادي الكتالوني وليس ذلك فقط بل لأنه طلب من اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات أن يلعب دون مقابل في تلك الفترة.